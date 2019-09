Étoile Carouge égare deux points contre Cham

Étoile Carouge a manqué la passe de trois: après ses succès devant Brühl et à Bâle face aux M21 rhénans, il a été tenu en échec à la Fontenette (1-1) par Cham, une formation que les Genevois précèdent au classement. Tôt en tête, sur un but superbement inscrit de la tête sur corner par le défenseur Dia, les Stelliens ont concédé aux Zougois une égalisation évitable à la 38e. Et ils ne sont jamais parvenus à reprendre les devants, malgré les opportunités qu’ils ont su se créer.

«On est incapables de tuer le match! On a certes eu quelques difficultés dans le jeu, face à un adversaire bien en place, mais nous nous sommes créé sept ou huit occasions de marquer. Manque d’efficacité, de précision», déplorait l’entraîneur, Jean-Michel Aeby. À juste titre. Même si la sortie juste avant la mi-temps du buteur Boussaha, touché au genou, a été préjudiciable, les Carougeois ont eu dans les pieds les ballons qui auraient pu leur permettre d’empocher les trois points. Avant l’égalisation, déjà, Vitkieviez (tir trop croisé/23e) et Correia (frappe à ras le poteau/31e) auraient pu doubler la mise. À la 41e, Tréand – intenable sur l’aile gauche – voyait son envoi stoppé avec bonheur par le gardien Blättler. Après la pause, le tir sur la transversale de Suljicic (80e) ne fut que la plus nette des occasions carougeoises. La fameuse litanie du dernier geste qui empêche la concrétisation des meilleures intentions…

Carouge - Cham 1-1

Buts:

6e Dia 1-0. 38e Wicht 1-1.