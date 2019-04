Étoile Carouge a l’occasion de s’échapper

Une fois de plus, les Carougeois vont manquer un grand match de Servette. Vendredi, Benjamin Besnard et ses coéquipiers étaient en train de démolir Lancy (1-5) alors que les Grenat en faisaient de même avec Winterthour (5-2). Ce mercredi soir, les Stelliens affronteront Chênois à la Fontenette en plein pendant le derby romand de Challenge League. «C’est vrai, c’est incroyable, mais c’est comme ça», sourit Piero Costantino. L’ancien milieu de terrain du SFC l’assure, ce n’est que partie remise: «On sera à la Praille pour le match de la promotion en Super League!»

En attendant ces festivités espérées, Carouge peut se rapprocher des finales de 1re ligue en battant Chênois (9e). «Mais ce sera compliqué! Oui, on est en confiance et on sort de plusieurs belles prestations, mais rien n’est joué. Je m’attends à un match difficile contre Chênois», prévient le directeur sportif stellien.

En cas de succès, Carouge aurait l’occasion de creuser un écart assez conséquent et, ce pour la première fois de la saison. «C’est juste, on mettrait le deuxième, Team Vaud, à six points», acquiesce Piero Costantino. Et la troisième place, actuellement occupée par Échallens, serait à sept longueurs. Un gouffre, surtout dans un groupe 1 aussi serré. Et, en jetant un coup d’œil au calendrier, on s’aperçoit que Carouge rejouera à domicile dès samedi en recevant Thoune II, relégable. Autant dire que deux victoires enverraient Jean-Michel Aeby et ses joueurs tout près des finales.

Pas question de s’enflammer pour autant, toujours selon Piero Costantino: «Je ne sens pas l’équipe euphorique ou que sais-je. Confiante, oui, c’est sûr, mais on sait très bien qu’il restera sept matches après celui de Chênois. On a une équipe pleine d’humilité.» Assez jeune aussi, avec des joueurs en devenir, encadrés par des anciens comme Matias Vitkieviez. «C’est la philosophie, oui. On a voulu bâtir un groupe avec une marge de progression pour les années à venir», confirme le directeur sportif. (nxp)