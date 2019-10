Enzo Cacciapaglia: trois heures de sommeil, trois buts

La 5e ligue, c'est pas toujours brouillon. "On sait des fois jouer au ballon, faire tourner", assure Enzo Cacciapaglia. Voilà pour l'une des faces de la dernière division régionale. L'autre? Les courtes nuits qui précèdent parfois le match, comme ça a été le cas pour les joueurs du Grand-Saconnex 3 ce week-end. Ce qui ne les a pas empêchés de dynamiter l'US Genève-Ville à 10h30 seulement dimanche matin. Une nette victoire 0-4, la septième en autant de rencontres cette saison.

Le leader en puissance du groupe 2 a été mis sur orbite par son buteur Enzo Cacciapaglia, qui a joint à son très joli triplé en neuf minutes le sens de la formule: "Trois heures de sommeil, trois buts". Et l'attaquant ne s'est pas arrêté en si bon chemin. "Qui pourra stopper le Grand-Saconnex cette saison? Ça va être difficile. On est bien partis, et je ne pense pas que ça va s'arrêter." Anthony Tomasini a scellé le score en deuxième période et les visiteurs n'ont, encore une fois, pas encaissé le moindre goal. Leur goal-average? Un 28-3 qui fait son effet.

"On visait le match nul mais... ils nous ont fait craquer très vite, reconnaissait Elie Lugrin, le capitaine de l'US Genève-Ville. On a dû effectuer beaucoup d'efforts à la récupération face à un adversaire qui jouait vite et bien. Du coup, on a manqué de lucidité devant le but. Et en plus, un très bon gardien nous a fait face." Malgré la défaite, l'USGV peut encore rêver de play-off, son objectif, lui qui n'a que deux points de retard sur le barre. "Il nous reste deux matches. Deux matches importants pour tenter de faire quelque chose."

Elie Lugrin croit en la qualification de l'US Genève-Ville pour les play-off.