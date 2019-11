Entre transfert heureux et décevant, la ligne est ténue

Les clubs de football se divisent en deux catégories: ceux qui réussissent leurs transferts et ceux qui les ratent. Servette, comme beaucoup, est à cheval entre les deux. Alors que les promesses de l’été ont fait place aux réserves automnales, alors que le champion Young Boys se profile dimanche à la Praille, on aurait aimé jauger le taux d’efficacité des Grenat en la matière. Avec Gérard Bonneau, par exemple, puisqu’il est responsable de la cellule de recrutement depuis un an et demi maintenant. Mais ni lui, ni ses collaborateurs directs Carlos Varela et Yoan Loche ne semblent habilités à évoquer les fruits de leur travail. «Personne, au Servette FC, ne s’exprimera à ce sujet», a fini par signifier la direction par le biais du service de communication.

Le silence d’un élève peu fier de sa copie? L’humilité de celui à qui le temps donnera raison – ou pas? Tout n’a de loin pas été raté, si l’on considère la vingtaine de transferts effectués lors des trois derniers mercatos – sans compter les recrues à l’échelon M21. Parmi les huit têtes choisies afin d’illustrer le propos (voir l’encadré), on décèlera à peu près autant d’espoirs que de déceptions. Mais une réalité tape à l’œil: Servette n’a engagé, jusqu’à preuve du contraire, aucun joueur durablement dominant en Super League; de ceux qui font pencher la balance, qui marquent des points. Un constat à mettre en rapport direct avec l’enveloppe à disposition, plutôt modeste, qui contraint les responsables à viser des éléments libres; à tenter des paris plus ou moins judicieux; à miser sur des recyclages divers et variés, ces dernières années (Steven Lang, Daniel Follonier, Christopher Routis, Andrea Maccoppi).

Le souvenir de Nsame

Servette en a désormais la confirmation: la Super League n’est pas la Challenge League et on ne trouve pas un Jean-Pierre Nsame sur tous les marchés. Le Camerounais, géniale pépite dégotée à Angers à l’été 2016, portera un maillot jaune et noir, dimanche au Stade de Genève, en tant que meilleur buteur du championnat. Son souvenir, à lui seul, vient souligner un manque dans cet effectif grenat que le club a choisi de construire sans directeur sportif. Une stratégie qui permet de diluer les responsabilités si ça capote, et de partager les lauriers quand ça réussit. Reste qu’on aurait bien aimé savoir ce que le Servette FC pense des transferts effectués par le Servette FC.

Huit exemples de coups plus ou moins réussis depuis dix-mois

Timothé Cognat

Prêté par Lyon à l’été 2018, le milieu de terrain est désormais grenat jusqu’en 2022. Au-dessus du lot techniquement, si liant dans le jeu qu’il en est devenu indispensable, le Français de 21 ans a été freiné par une blessure en septembre. Il incarne la signature de Gérard Bonneau. Avec une jolie plus-value à l’horizon?

Grejohn Kyei

Arrivé de Reims à la fin d’août, le Franco-Gabonais a vu sa jolie volée détournée lors de la défaite du 13 septembre contre GC en Coupe. Depuis, l’attaquant de 24 ans, aligné à six reprises (258 minutes), n’a à peu près rien réussi. À sa décharge, il manque de rythme. Mais on tarde à voir les prémices de son talent.

Alex Schalk

Généreux, correct dans les statistiques (trois buts et deux passes décisives en onze apparitions), l’attaquant néerlandais de 27 ans est arrivé de Ross County en été 2018. Il semble un peu «court» pour la Super League. Au moment où il nous faisait mentir, avec son excellent match à Sion, le voilà suspendu pour un doigt d’honneur.

Yoan Séverin

Né à Villeurbanne il y a 22 ans, il fait partie des poulains de Gérard Bonneau. L’échec paraît consommé. Au poste de latéral gauche, Michael Gonçalves, venu de Wil, et surtout Dennis Iapichino constituent de meilleures pioches. Arrivé en prêt de Livourne l’hiver passé, l’Italo-Suisse, qui revient de blessure, a tout pour s’imposer.

Varol Tasar

Récemment buteur contre Saint-Gall (défaite 1-2) et Xamax (2-2), le milieu offensif/ailier de 23 ans a du talent. Mais il l’exprime encore de façon trop légère, irrégulière. Arrivé d’Aarau, il peut et doit se mettre à niveau de la Super League. Un renfort qu’on peut attribuer à Carlos Varela, scout sur la zone alémanique.

Vincent Sasso

Arrivé libre du Portugal cet été, le Français de 28 ans a disputé l’intégralité des douze matches. Il a fait belle impression aux côtés de Steve Rouiller (arrivé en 2018 de Lugano) en défense centrale, surtout lorsque Servette avait tendance à faire le jeu. Moins performant lors de ces deux dernières sorties.

Gaël Ondoua

Pêché cet été en Russie, ce milieu camerounais (24 ans lundi prochain) avait réalisé des débuts prometteurs. Depuis sa blessure en août, il peine à retrouver le rythme. «Cela n’a pas été simple moralement, disait-il vendredi. Mais je me sens de mieux en mieux.» Servette a besoin de son volume dans l’entrejeu.

Koro Kone

Travailleur modèle, précieux dans la conservation comme la profondeur, l’Ivoirien de 30 ans, auteur de onze buts en 20 matches de Challenge League l’an passé, a un gros souci cette saison: la malchance. Sur «mille» occasions, il a marqué un but – annulé par la VAR. Pire: blessé à une épaule, il n’est pas sûr de rejouer en 2019.