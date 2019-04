Dylan Dugourd: «Pas la même intensité que contre Lancy»

Dylan Dugourd est l'un des nombreux talents offensifs que compte Etoile Carouge. A 23 ans, le grand (1m94) attaquant a marqué à deux reprises face à Chênois mercredi, inscrivant le but de la victoire à la 84e, alors que Carouge souffrait.

«On voulait continuer sur le même rythme que contre Lancy, avec la même intensité, ce qu'on n'a pas réussi à faire», a relevé le double buteur. Samedi, Jean-Michel Aeby et ses joueurs avaient en effet surclassé Lancy dans un autre derby (1-5). Quatre jours après, ils ont donc été moins flamboyants, mais au final Carouge a cependant réussi à prendre les trois points et compte désormais six unités d'avance sur Team Vaud M21 et sept sur Echallens. Lancy est à neuf points, avec un match à rattraper.

«Si on a les finales déjà dans la tête? Oui et non. Tout le monde veut faire les finales. On prend match après match. Il faut gagner chaque match et là on va déjà se concentrer sur Thoune samedi», a répondu Dylan Dugourd, avec une maîtrise dans la communication digne du footballeur professionnel qu'il aspire à devenir.

Auteur de 22 réalisations en 2017-18, il en est à 10 aujourd'hui. «Au départ, je voulais battre mon record de l'année passée, mais ça s'annonce compliqué. Donc l'objectif personnel, c'est de mettre un maximum de buts et d'offrir un maximum de passes», a ajouté l'ancien joueur de Servette, du Stade Nyonnais et de Lancy.

Le plan-fixe du match sur football.ch