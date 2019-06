Collex-Bossy continue sa progression

Le triplé de Cédric Amide en douze minutes a fait rêver Collex-Bossy vendredi. Sierre était mené 4-2 à la pause dans ce choc de première partie de tableau du groupe 1 de 2e ligue inter. Hélas pour Yves Miéville et ses joueurs, deux expulsions sont venues perturber cette marche en avant et Sierre a pu égaliser à 4-4 en toute fin de match. Collex-Bossy reste donc sixième, à portée immédiate de tir de ses poursuivants.

«En première mi-temps, c'était bien. On mène 4-2, on produit du bon jeu. Après, quand on prend deux cartons rouges... Ressortir avec un point de ce match-là, c'est quand même bien, parce qu'il y a eu ces deux expulsions et cette fin de match difficile», a estimé Yves Miéville, qui a un objectif comptable très précis pour cette fin de saison.

«Il s'agit de ma deuxième saison ici. On progresse, c'est de mieux en mieux. Je voulais atteindre 40 points, on est à 38. Il reste deux matches pour y arriver et récompenser la progression des joueurs. On veut regarder vers l'avant et ne plus avoir à regarder vers l'arrière», explique le technicien, qui prépare déjà la saison prochaine.

Les deux prochaines rencontres s'annoncent tout de même compliquées, Monthey (3e) et Veyrier (2e) étant deux gros morceaux de ce groupe 1. «Il va falloir se mettre au niveau. Tout le monde a envie de faire un pas de plus vers le haut, les joueurs vont aller chercher la motivation eux-mêmes», enchaîne Yves Miéville, très attentif à la progression individuelle et collective de ses joueurs. «Chaque geste à l'entraînement, chaque match, chaque moment passé sur le terrain est important pour la progression. Même à 36 ou 37 ans, un gars comme Sam Izquierdo peut encore progresser», explique l'ancien défenseur central de Servette et du LS.

«On est bien entrés dans ce match, les occasions qu'on a eues au tout début, on les a mises. C'est ce qui nous a manqué au match aller. Ce soir, on a fait preuve d'efficacité, mais on a manqué de lucidité et d'expérience. On les a toujours laissés à portée de tir. A neuf contre onze, on a essayé de gérer tant bien que mal. Mais même à neuf ou à dix, je suis fier de l'équipe, on a tout donné jusqu'au bout», a quant à lui estimé le capitaine Jérôme Kerouedan, dans une réaction vidéo à découvrir ci-dessous.

La réaction vidéo de Jérôme Kerouedan, capitaine du FC Collex-Bossy.

Le plan-fixe du match sur football.ch (nxp)