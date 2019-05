City II «se laisse un peu aller»

7-0 sur le terrain de Benfica, 0-7 à la maison ce dimanche face au Grand-Saconnex II! Ces deux sévères défaites ne font pas honneur au FC City II, qui terminera la saison en quatrième ou cinquième position de son groupe 1 de 4e ligue.

Patrick Da Costa, défenseur et capitaine, des «Citizens», est bien sûr déçu de cette fin de saison en roue libre: «C'est une lourde défaite et globalement c'est un deuxième tour compliqué avec beaucoup, beaucoup de blessures. On essaie de jouer avec les armes qu'on a, en déplaçant des joueurs à des postes qui ne sont pas les leurs. On pense déjà à la saison prochaine, voir si on peut faire de meilleurs résultats, parce qu'on était partis sur de bonnes bases».

«C'est compliqué parce que le moral ne suit pas. On arrive à se serrer les coudes, parce qu'on est une équipe de copains. Il faudrait peut-être un peu plus de sérieux de la part de l'effectif. Ca fait un moment qu'on sait qu'on ne peut plus jouer la montée, ça joue un rôle sur les résultats. Quand on n'a plus d'enjeu, il y a forcément un peu moins de motivation, moins de présences. On se laisse un peu aller, on a pris deux corrections la semaine dernière et cette semaine», a grincé Patrick Da Costa dans une réaction vidéo à découvrir ci-dessus.

Le dernier match de la saison aura lieu sur le terrain du FC Collex-Bossy II samedi prochain. Pour tenter de redresser un peu la barre et de terminer quatrième.

Tous les classements et résultats en 4e ligue (nxp)