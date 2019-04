Chênois, la progression pour objectif

Carouge est promis aux finales en vue de la Promotion League, Lancy et Meyrin luttent pour être du voyage aussi. Et Chênois? Eh bien le néo-promu peut avoir le sentiment du devoir accompli. Le maintien est assuré et puisqu’il n’a jamais été question de finir en roue libre, du côté des Trois-Chêne on a de la suite dans les idées. Cette fin de saison est dédiée à préparer l’avenir. C’est David Joye, l’entraîneur en chef, qui a les coudées franches dans ce domaine.

«J’ai la confiance des dirigeants pour cette mission, c’est agréable de travailler dans ces conditions», explique-t-il. Mais comment s’y prend-il pour construire le Chênois de demain? «Nous profitons des matches qui nous restent pour donner du temps de jeu aux jeunes, afin de les évaluer au mieux, précise Joye. L’objectif, c’est de progresser, de franchir des paliers. Il faut voir avec qui. Il n’y a bien sûr pas de défaite stratégique qui sera programmée sous prétexte de tests. Mais je veux voir qui peut tenir le choc. Idem pour nos joueurs non-HTP, qui doivent absolument apporter un plus au groupe.»

Dans les faits, David Joye espère aussi des renforts. Mais avec les moyens du bord. Entendez: Chênois ne cassera pas sa tirelire, il faudra être malin. «Dans l’idéal, j’aimerais un renfort par ligne. Mais je n’ai pas pour but de faire la révolution dans le contingent. Après cette saison où notre objectif en tant que néo-promu était le maintien, j’aimerais bien voir Chênois participer à la lutte, aller s’installer plus haut dans le classement. Pour cela, nous avons encore besoin de consistance.»

L’entraîneur des Chênois garde donc les yeux grands ouverts, pour dénicher les futurs renforts. «Je me balade pour aller voir des rencontres dans les ligues inférieures, lance-t-il. J’étais sur le plateau de Frontenex pour le match entre UGS et Servette M21. Le but est de voir si des joueurs pourraient nous intéresser. Ou mieux: nous pourrions collaborer avec Servette, puisque nous sommes capables d’apporter un cadre intéressant pour des jeunes joueurs qui pourraient évoluer en Première ligue.»

Sans brûler les étapes, sans faire de folies, Chênois travaille sérieusement. Au fait: un autre club genevois accompagnera-t-il Carouge en finales? «Je ne sais pas, souffle Joye. Mais sur la base de ce que j’ai pu observer, j’ai trouvé Meyrin un peu plus solide que Lancy. On verra.» (nxp)