Champel dézingue le leader: 5-1!

5-1! L'US Carouge, leader du groupe 2 de 3e ligue, n'a pas existé sur le terrain du FC Champel dimanche matin. Daid Aranda a réussi un doublé, Luca Santoro, Jordi Canabal et Marc-Antoine Croce ont ajouté chacun un but et Champel est revenu à quatre points de la première place.

«On savait qu'on aurait pu être à dix points en cas de défaite et ça aurait été fini», a avoué François Deguise, capitaine de ce vaillant FC Champel. «Ca va être serré jusqu'au bout, une belle bataille!», s'est-il réjoui, en soulignant le bon début de match de son équipe, qui menait 2-0 après huit minutes. «On a bien commencé. On avait eu pas mal de difficultés dans l'avant-dernière et la dernière passe lors des trois premiers matches», a ajouté le défenseur central, très satisfait de la prestation de son équipe en ce dimanche matin.

Alors, lutte à trois pour la première place entre l'US Carouge, Etoile Carouge 2 et Champel? Attention, Donzelle n'est pas si loin non plus...

