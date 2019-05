Champel a validé son ticket pour la 2e ligue

Luca Santoro, Marc-Antoine Croce ont chacun inscrit un but, Camil Belarbi a réussi un doublé et voilà Champel officiellement promu en 2e ligue! Etoile Carouge II avait encore un mince espoir de revenir sur le leader, mais celui-ci n'a pas laissé de place au doute, même si Meinier a livré une très belle opposition. Au final, Champel s'est imposé 4-0 et a officialisé sa montée en 2e ligue.

«Une bonne journée pour nous, bien sûr! C'était difficile en début de match et Meinier a été très bon. Ils ont tout donné, ils n'ont rien lâché. On a eu beaucoup de chance en milieu de deuxième mi-temps, mais on n'a pas douté, on a continuer à jouer notre jeu», a réagi Camil Belarbi.

«On ne pouvait pas laisser passer ce match, après la saison qu'on a faite, après tout ce qu'on a remonté», a-t-il enchaîné, en référence à la fantastique lutte à trois à laquelle se sont livrés Carouge II, l'US Carouge et Champel dans ce groupe 2 de 3e ligue.

«Le principal c'était aujourd'hui, mais on va essayer d'aller chercher cette Coupe sur le dernier match. Disons que 99% du travail est fait», a encore dit Camil Belarbi en référence au match pour le titre de champion, qui aura lieu mercredi face à Meyrin II, vainqueur du groupe 1. Les deux équipes sont assurées de monter en 2e ligue, mais le titre honorifique de champion de 3e ligue est encore à décerner.

