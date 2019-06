Carouge veut faire la différence dès le match aller face à Tuggen

Des treize clubs romands sur la ligne de départ de ce championnat de 1re ligue, il n’en reste qu’un, tout au bout de la saison: ce très impressionnant Étoile Carouge. L’équipe de Jean-Michel Aeby a survolé le groupe 1 et a dynamité Soleure au premier tour des finales (6-0 au total). Voilà les Stelliens à deux rencontres de la montée en Promotion League, qui serait bénéfique pour toute la pyramide du football genevois. En cas d’échec face à Tuggen, le canton compterait en effet une équipe en Super League la saison prochaine, aucune dans les deux ligues en dessous et cinq en 1re ligue, avec en plus Terre Sainte à proximité immédiate. Autant dire que le scénario ne serait pas idéal, contrairement à une promotion carougeoise. Mais pour y parvenir, il faudra donc battre un FC Tuggen qui s’annonce coriace.

«Oui, mais on est en confiance. On est forts offensivement et on est très solides», explique Oscar Correia, auteur d’une performance remarquable au retour face à Soleure. L’ailier a fait sauter la défense alémanique et espère bien récidiver face à Tuggen dès ce mardi. «C’est super agréable de jouer dans une équipe offensive. Les ballons arrivent, on peut amener constamment le danger et on se crée plusieurs occasions par match», continue Correia, qui, à 23 ans, n’a pas mis de côté ses rêves de carrière pro.

Tous les jours ensemble

Si Carouge s’avance en favori de cette «finalissima» face à Tuggen, c’est bien parce que les Stelliens ont été parfaits face à Soleure, à un détail près: l’efficacité à l’aller. Or, là, il serait bon de marquer d’entrée avant un déplacement potentiellement compliqué dimanche dans le canton de Schwytz. «Ils ont montré face à Team Vaud au premier tour qu’ils pouvaient renverser une situation compromise. On va essayer de gagner mardi en ne prenant pas de but», explique Jean-Michel Aeby. L’entraîneur des Stelliens est proche d’une nouvelle réussite, lui qui les accumule depuis le début de sa carrière d’entraîneur. En tout cas, il impose un rythme quasi professionnel à son équipe depuis le début de ces finales. «On se voit tous les jours ou presque», sourit «JMA». Ainsi, après la qualification de samedi, les joueurs et le staff se sont retrouvés dimanche pour un décrassage. Lundi a eu lieu l’entraînement de veille de match et ce mardi les Carougeois devront être prêts à faire feu en misant sur leur force: un collectif impeccable, avec beaucoup de talent individuel. «On a un bon mélange entre anciens et plus jeunes. Jérémy Faug-Porret, Matias Vitkieviez et les autres nous montrent la voie et nous, les plus jeunes, on essaie de suivre», explique Oscar Correia. Pour l’instant, la formule fonctionne plutôt bien. (nxp)