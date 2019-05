Carouge tout en maîtrise à Soleure

Carouge a parfaitement maîtrisé son entrée en lice dans les finales de 1re ligue mercredi soir. Devant 800 spectateurs, les Stelliens l'ont emporté 0-1 à Soleure grâce à une frappe de Dylan Dugourd repoussée par le gardien soleurois dans les pieds de Matias Vitkieviez à la 69e. Une victoire acquise qui plus est avec la manière, car les Carougeois se sont créés de loin les meilleures occasions de cette partie. Dylan Dugourd a frappé sur le poteau dès la 11e, Mohamed Amdouni a envoyé un gros tir à la 16e et par deux fois, Soleure a dû sauver un ballon brûlant sur la ligne de but. Dugourd a même eu une occasion d'inscrire le 0-2 à la 71e, mais son tir est passé de peu au dessus. Bref, Carouge a amplement mérité sa victoire.

Le match retour, samedi à 17h à la Fontenette, semble ainsi bien engagé, même s'il est évidemment prématuré de parler de qualification. Soleure a encore une chance d'affronter Team Vaud ou Tuggen lors du dernier tour, mais le favori est plus que jamais cet impressionnant Etoile Carouge, tout à fait souverain mercredi à l'image de l'excellent match réussi par le défenseur central Jérémy Faug-Porret, très autoritaire dans ses interventions.

«On a concédé très peu d'occasions, mais on aurait pu faire la différence en marquant plus de buts. Mais c'est positif, très positif. On a eu pas mal de situations intéressantes en phase offensive et j'espère qu'on aura plus de réussite au match retour. Il faudra aborder ce match de la même manière en étant concentrés, très agressifs dès la première minute. Le chemin est encore long», a réagi Jérémy Faug-Porret à l'heure de l'interview.

Cette victoire, acquise avec la manière, a évidemment ravi Jean-Michel Aeby. «On a eu énormément d'occasions. On a eu un poteau, ils ont sauvé deux ou trois fois sur la ligne. On a mérité notre victoire. Samedi, on ne va pas non plus se livrer et jouer trop haut. Dès qu'il y a eu de la distance dans nos lignes, ils ont été dangereux, donc il faudra faire attention mais c'est certain qu'on part avec un avantage avec ce but d'avance», a réagi l'entraîneur d'Etoile Carouge.

Jean-Michel Aeby, entraîneur d'Etoile Carouge.

Le plan-fixe du match sur football.ch (nxp)