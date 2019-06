Carouge joue sa «Finalissima»

Après la solide prestation au premier tour des finales de 1ère ligue et l’écrasante victoire face à Soleure samedi passé à Genève (victoire 5-0), Etoile Carouge enchaîne mardi soir avec le match aller du 2e tour face à Tuggen (20h à la Fontenette). Le vainqueur de la double confrontation décrochera un ticket pour la Promotion League.

Piero Costantino, votre équipe aborde cette confrontation décisive face à Tuggen pleine de confiance…

Oui mais il n’y a pas d’euphorie dans l’équipe. Nous connaissons notre potentiel et nous sommes confiants tout en restant prudents. Les joueurs sont conscients que ce sera un autre match face à Tuggen. Les Schwytzois ont réalisé une grosse performance face à Team Vaud (voir le compte-rendu du match ici) et ils inspirent le respect. L’équipe a notamment terminé la saison avec la meilleure attaque de 1ère ligue en inscrivant 80 buts.

Tuggen a montré de solides qualités mentales face à Team Vaud, en renversant le score (défaite 3-1 à l’aller, victoire 4-1 au retour).

C’est une équipe très forte mentalement. Mené 3-0 à l’aller, Tuggen n’a rien lâché et ne s’est pas désorganisé. Le but marqué à l’extérieur les a sauvés.

Est-ce un avantage de commencer à la maison ?

Neuchâtel Xamax vient de montrer que non (rires). Il n’y a aucun avantage de commencer à domicile cette finale. Nous allons essayer d’emballer le match, montrer nos qualités avec le ballon et profiter de nos atouts offensifs. En face, il faudra se méfier des contre-attaques: Tuggen est une équipe qui se projette vite vers l’avant. Il faudra sortir un très gros match défensivement et répondre présent dans les duels, qui seront très nombreux.

Servette promu en Super League, l’Olympique Genève en 1ère ligue, il ne reste plus que la promotion d’Etoile-Carouge en Promotion League pour couronner cette belle saison du football genevois…

C’est notre année ! Il faut vraiment saisir cette opportunité et concrétiser tout l’excellent travail effectué par l’équipe et tout le staff. Nous sommes redescendus il y a deux saisons et avons directement monté un projet avec une identité locale forte, en recrutant plusieurs joueurs formés à Carouge ou à Servette.

Quels rôles jouent les joueurs plus expérimentés de l'effectif, comme Tibère Pont ou Matias Vitkieviez?

Leur rôle est fondamental car ces joueurs ont connu des promotions, comme c'est aussi le cas de plusieurs membres du staff. Ces joueurs plus expérimentés savent comment aborder ces matches au niveau des émotions... et ce sera clairement la clé sur ces deux matches.

