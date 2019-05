Carouge est officiellement en play-off

Mohamed Amdouni, un penalty de Matias Vitkieviez et un dernier but de Dylan Dugourd: les attaquants d'Etoile Carouge ont fait la différence ce samedi à la Fontenette face à Young Boys II. Ce succès officialise la participation aux finales pour les hommes de Jean-Michel Aeby. Avec 16 victoires en 24 matches, le bilan provisoire est impressionnant. Carouge est de plus assuré de terminer premier du groupe 1.

Les finales débuteront le mercredi 29 mai avec le match aller du premier tour. D'ici-là, il reste deux matches de saison régulière, à la maison face à Meyrin et à Martigny. Deux rencontres qui auront de l'importance pour les adversaires, plus pour Carouge.

