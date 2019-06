Carouge est de retour en Promotion League

La troisième promotion genevoise dans le football d'élite suisse est officielle! Quelques semaines après Servette (Super League) et l'Olympique de Genève (1re ligue), Etoile Carouge a accédé ce samedi à la Promotion League. Cette réussite vient couronner une superbe année pour le football de la République. La pyramide du football cantonal retrouve donc une certaine allure, avec un club dans l'élite, un autre en troisième division et quatre en 1re ligue. Costaud.

Carouge, déjà victorieux 2-0 à l'aller, est allé gagner 1-2 à Tuggen samedi au retour (buts de Dylan Dugourd et Mohamed Amdouni), est donc de retour en Promotion League trois ans après l'avoir quittée en juin 2016, à la même date que Servette a obtenu sa promotion en Challenge League. Les Stelliens sortaient pourtant de deux belles années à ce niveau (3e et 7e), mais la saison 2016 a été celle du cauchemar. Cette mauvaise passe est désormais derrière, et bien derrière, après ces dix derniers mois fantastiques lors desquels les Carougeois ont survolé leur groupe de 1re ligue, puis gagné leurs quatre matches de finale (deux contre Soleure, deux contre Tuggen) en n'encaissant qu'un but durant ces 360 minutes!

Ce succès porte évidemment la signature des joueurs, tant le collectif carougeois apparaît équilibré et solide. Entre joueurs d'expérience (Jérémy Faug-Porret, Matias Vitkieviez...) et jeunes talents (Mohamed Amdouni, Oscar Correia...), le contingent a été bien pensé par le directeur sportif Piero Costantino et l'entraîneur Jean-Michel Aeby. «JMA» a évidemment une immense de part de mérite dans cette réussite, lui aussi. Son management efficace lui offre une nouvelle montée, lui qui collectionne les bonnes expériences en tant qu'entraîneur depuis ses débuts, que ce soit dans le monde professionnel ou pas celui, pas moins compliqué, du semi-pro.

Reste maintenant à bien fêter cette promotion, ce qui devrait être le cas dans les quatre heures de bus ramenant les Genevois à Carouge depuis le canton de Schwytz. La fin du week-end sera belle! Dès lundi, cependant, le staff et les dirigeants devront se mettre au travail pour préparer la saison prochaine. L'effectif actuel semble cependant déjà d'un niveau suffisant pour régater sereinement en Promotion League.

A noter que l'autre promu s'aopelle Black Stars, tombeur de Baden, décidément de plus en plus maudit. Les deux relégués de Promotion League en 1re ligue sont le FC Le Chaux-de-Fonds et le FC Wohlen. (nxp)