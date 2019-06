Carouge dynamite Soleure et s'offre son ticket pour la «finale des finales»

Un doublé de Mohamed Hamdouni, un autre de Romain Kursner et un but d'Oscar Correia: Carouge a littéralement fait exploser Soleure 5-0 samedi à la Fontenette dans son match retour du premier tour des finales de 1re ligue. Les Stelliens s'étaient déjà imposés 0-1 à Soleure mercredi soir et les voilà donc qualifiés pour le deuxième tour des finales, celui qui offre un ticket pour la Promotion League.

Ils affronteront Tuggen, vainqueur 4-1 du Team Vaud au match retour samedi dans le canton de Schwytz (lire ici). Le match aller aura lieu mardi déjà la Fontenette (20h) et le retour samedi à Tuggen.

Les Carougeois se retrouvent donc à deux matches de remplir leur objectif du début de saison, qui était clairement la montée en Promotion League. Les hommes de Jean-Michel Aeby semblent légèrement favoris de cette double confrontation à venir face à Tuggen, tant leur maîtrise a été grande face à Soleure. Mais en play-off, le statut de favori ne veut souvent pas dire grand-chose...

Le plan-fixe du match sur football.ch (nxp)