Carouge accueille Team Vaud avec les finales déjà dans le viseur

Chaque vendredi, «La Tribune de Genève» vous propose sa présentation du week-end dans le football genevois d'élite, en quatre points.

L'endroit où il faut être

A la Fontenette pour un très joli Carouge-Team Vaud! Deux équipes qui jouent plutôt bien au football, avec quelques espoirs genevois (Loris Mettler, Giancarlo Negro) du côté de Team Vaud pour ajouter encore un peu d'intérêt à ce match. Chaque point rapproche désormais Carouge (1er avec 44 points) des finales, tandis que les jeunes Lausannois (3e avec 36 points) n'ont plus trop le droit à l'erreur s'ils entendent disputer les play-off. Bref, à cinq journées de la fin de la saison régulière, il y aura du spectacle à Carouge ce samedi.

Etoile Carouge - Team Vaud M21, 1re ligue, samedi 27 avril à 17h à la Fontenette

La question

Chênois va-t-il augmenter le rythme? Avec quatre points en sept matches en 2019, le CSC mène un rythme de relégable. Heureusement, le maintien a été acquis grâce à un premier tour très convaincant, mais le «processus d'amélioration permanente» entrepris par David Joye mériterait une fin de tour plus positive que ce que ses hommes montrent jusqu'à aujourd'hui. La saison prochaine commence déjà aujourd'hui.

FC Echallens Région - CS Chênois, 1re ligue, samedi 27 avril à 17h aux Trois-Sapins

Le joueur à suivre

Muhamed Haliti est chaud. Après avoir inscrit un doublé face à Fribourg (7-3), le milieu de terrain de Lancy a frappé sur la latte au Stade de Suisse face à YB II (1-1) et est toujours partant pour montrer l'exemple. Il devrait à nouveau être précieux pour les Lancéens ce samedi face à une équipe d'Azzurri quasiment sauvée et très redoutable à domicile. Attention, match vraiment piège pour Lancy, qui ne peut pas se permettre d'égarer des points sur la route des finales. Un succès montrerait que les hommes de Bruno Codeas sont vraiment guéris après les deux gifles face à Carouge et Martigny. Et une équipe qui se sort d'une crise et devient plus forte après est forcément sur la bonne voie en cas de finales...

FC Azzurri 90 LS - Lancy FC, 1re ligue, samedi 27 avril à 17h à Chavannes-près-Renens

Le chiffre

3. Le nombre de matches de suspension dont ont écopé l'entraîneur meyrinois Jean-Philippe Lebeau et son attaquant Matt Moussilou à la suite du match houleux à Vevey lors duquel ils ont été tous deux expulsés. Les deux hommes s'estiment victimes d'une injustice sur un terrain pas facile à jouer, mais la commission de discipline de la 1re ligue n'a pas été sensible à leurs arguments. Un vrai coup dur pour Meyrin sur la route des finales, mais le club des Arbères a bien assez de qualités pour battre Naters ce samedi.

Meyrin FC - FC Naters Oberwallis, 1re ligue, samedi 27 avril à 18h aux Arbères (nxp)