Morgan Pietropaolo a ouvert la marque, Malko Decostaz a répondu et Donzelle III et Champel II se sont séparés sur le score de 1-1 mercredi soir en 5e ligue. Les deux équipes peuvent toujours espérer monter, étant respectivement troisièmes et quatrièmes, juste au dessus de la barre.

Jonathan Duez, gardien du FC Donzelle 3, n'a pas trop aimé la prestation globale. «C'était pas terrible-terrible... Le match était haché, pas mal de fautes, l'arbitre n'a pas distribué les cartons là où il fallait. On n'a pas marqué quand il fallait, on a encaissé quand il ne fallait pas et ça finit à 1-1... C'est dommage!», a analysé le capitaine.

Pas de quoi cependant faire douter son équipe sur le chemin menant à la 4e ligue. «La promotion, c'est l'objectif, c'est sûr et certain. La première place, ce serait un bonus», continue Jonathan Duez. Le FC Rapid Jonction Bosna II, actuel leader, n'est qu'à deux points. A cinq journées de la fin, tout est jouable.

Sinon? La réputation du Stade du Moulin, le fameux slogan du FC Donzelle et tout le reste: Jonathan Duez dit tout dans sa réaction vidéo à découvrir ci-dessus.

Le plan-fixe du match sur football.ch (nxp)