Deux défaites, deux matches nuls: le championnat n'avait pas commencé comme prévu pour Etoile Laconnex. "Surtout que, cette saison, on aimerait viser un peu plus haut que d'habitude. La première moitié du classement, ce serait bien", assure l'attaquant Baptiste Meyer. À défaut d'engranger des points en 3e ligue, la formation dirigée par Pascal Walker a passé un premier obstacle en Coupe genevoise, jeudi soir sur son terrain. Ce qui n'avait rien de gagné d'avance face au Sporting FC, autre club mal en point dans le groupe 1 en ce début de saison. Baptiste Meyer et Neville Cugnetto y sont chacun allés de leur doublé et Laconnex s'est finalement imposé 4-2 sans trop trembler, malgré les réductions du score d'Isa Zumeri (2-1 et 4-2).

"Heureusement qu'on met le 4-1 avant qu'ils inscrivent le 3-2, continue Baptiste Meyer. On peut remercier notre gardien, Manuel Wieser, qui sort des gros arrêts. En tout cas, on est contents, c'est notre première victoire de la saison. Si la Coupe est un objectif? Je ne pense pas qu'on soit favoris, mais on va la jouer à fond. On ne sait pas ce qu'il peut se passer."

"Le plus fort a gagné, reconnaît de son côté le buteur du Sporting Isa Zumeri dans une réaction vidéo à retrouver ci-dessous. On manque d'envie, de rapidité dans le jeu. On n'est pas assez forts dans les duels. Le championnat? On ne vise rien d'autre que le maintien."

L'interview d'Isa Zumeri, double buteur pour le Sporting FC