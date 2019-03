Avec Peppone, la passion se vit en patois tessinois

Ceux qui viennent boire le café au stade de la Californie connaissent tout de son rituel du mercredi. «J’arrive à 10 h. Je gonfle tous les ballons, je monte les piquets et les assiettes. Et puis il faut préparer les différents postes: conduite de balle, shoot, passe. À midi, je mange à la buvette. Les gamins commencent à 13 h 15.» À bientôt 85 ans, François Balestra gère encore l’école de football du FC Saint-Paul. «Des actifs, je ne pourrais plus. Mais ça me plaît de faire jouer les petits. Le président m’a demandé de continuer, alors…» Alors en août, celui que tout Genève appelle Peppone repartira pour un tour. Sa 59e saison d’une vie de banc.

Comment le petit dernier d’une fratrie de sept enfants, trop vite orphelins, né à Gerra Gambarogno entre-deux-guerres, s’est-il imposé comme l’une des figures mythiques du football genevois? La réponse renvoie à la fin des années 50. Fraîchement débarqué à Genève, Giuseppe Francesco Balestra devient François – «parce que c’était mieux dans un canton romand». Il bosse à la revue «Interavia» et «arbitre le week-end jusqu’en 2e ligue». Sa passion du football, née à regarder tous les entraînements de l’AC Bellinzone, lui a déjà offert un hobby et son surnom. Au culot, elle va lui ouvrir les portes des Charmilles.

«Un jour que je mange à la Brasserie Nouvelle, je vois Jacky Fatton, qui venait de rentrer de Lyon. Il me dit que Jean Snella arrive au Servette. J’ai sollicité un rendez-vous et il m’a dit: «On va essayer.» Trois mots pour changer une vie. Durant quatorze saisons, Peppone gère le matériel des Grenat (champions en 1961 et 1962). Un rôle qui, dans le «football d’hier», mêle celui d’intendant, d’assistant et de «team manager». «Aux Charmilles, je partageais le bureau avec Snella, j’assistais aux théories, j’étais assis sur le banc avec lui. Quand je rentrais à la maison, je notais tout dans mes carnets. J’ai appris comme ça.» Suivront Leduc, Vonlanthen et même Bela Guttmann, de belles rencontres qu’il ne hisse toutefois pas au niveau de son mentor. «Jean Snella aimait partager, échanger. Il s’intéressait à l’autre.»

Sa formule mythique

En 1974, Peppone change de rive et de vie. De Saint-Paul à l’US Chêne Eaux-Vives, en passant par UGS ou Hermance, il va promener son sifflet et ses jurons en patois tessinois sur des générations de joueurs du dimanche (3e-5e ligue). Sa formule? Un solide 4-4-2, du chantage affectif, «open bar» à la buvette et le mythique voyage de fin de saison, financé par ses «sponsors». «Avec Madame Boller, on jouait au bridge une fois par semaine. Je lui demandais 15 000 francs et elle m’en donnait 8000.» Installé dans un café des Eaux-Vives, Peppone se marre. Il vient de quitter Alain Morisod – «On boit le café, je m’occupe de son courrier» – et les souvenirs remontent tout seul. «À Rome, c’était juste magnifique. Et à Porto, on avait défié les M15 de Boavista dans leur stade…»

Au rayon palmarès, Peppone pourrait avancer ses trois promotions avec Chêne Eaux-Vives, dont celle aux 104 buts. Mais il recentre vite le débat. «Mes équipes, c’était la famille. On mange encore souvent ensemble et les gars sont venus me voir à l’hôpital.» On insiste lourdement: le gagneur sous la casquette ne regrette-t-il pas d’être passé à côté de la 2e ligue? «Oui et non. Une année avec Saint-Paul, on était en tête à deux journées de la fin. Mais j’avais emmené l’équipe en week-end à Londres pour la finale de la Cup. J’avais réussi à avoir 30 billets et à décaler au dimanche soir notre match contre CS Italien. Malheureusement, les gars n’avaient pas bu que de l’eau. On menait 2-0 à la mi-temps avant d’exploser physiquement.»

Le spasme du drapeau

Voyages et camaraderie, la formule a enchanté ses effectifs. Mais pour ses adversaires, Peppone est avant tout une nuisance sonore et un drapeau qui se lève trop vite. Alors, légende ou vérité, les libertés du coach-juge de touche? «Comme j’étais un gars très explosif, j’agitais les bras et, d’un coup, le drapeau était en haut», sourit-il. Un spasme qui, selon les rumeurs, arrivait pile quand l’ailier filait au but? «Une fois à Compesières, mon latéral s’était lancé comme un abruti, j’ai levé mon drapeau. On a gagné 4-3. Parfois on venait me dire: «Tu nous as blousés.» Je répondais: «Et toi, ça t’est jamais arrivé?»

Le foot selon Peppone, c’est un peu du Michel Audiard avec l’accent tessinois. Des envolées capables de réunir Einstein, Spartacus et le Maréchal de Gaulle (sic) dans une théorie d’avant-match; le tout sans oublier de revenir au dogme. Le seul. «Les gars, on joue pour gagner. Quand je veux voir un spectacle, je vais à la Scala de Milan.» Sur les quais, non loin du Jet d’eau, le coach s’amuse de son «best of». «Les théories, je les préparais la veille des matches… On m’a souvent demandé pourquoi je ne m’étais jamais marié. Mais je n’ai pas eu le temps.» Un peu plus tôt, «Peppone» avait résumé pourquoi. «Même s’il m’a parfois fait pleurer, ce jeu m’a donné tellement de plaisir. J’ai rencontré tant de monde. Le foot, en somme, c’est ma vie.» (nxp)