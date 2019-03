Avec Mergim Qarri, le danger vient de la gauche

Les deux ailiers Mergim Qarri (23 ans) et Oscar Correia (21 ans) se connaissent par coeur, eux qui jouaient encore ensemble sous le maillot du Lancy FC la saison dernière. Depuis, le deuxième nommé a été prêté à Etoile Carouge où il réalise une belle saison. Avant le choc de vendredi à Marignac, la Tribune de Genève vous présente son portrait de chacun des deux hommes. Episode 2 avec Mergim Qarri.

Mergim Qarri marque une fois toutes les 99 minutes en 1re ligue (9 buts en 12 matches). Des statistiques très appréciables, surtout que l'attaquant de 23 ans joue exclusivement sur le côté, laissant la pointe de l'attaque à Ange Nsilu. «C'est comme ça les ailiers aujourd'hui, on a un rôle très offensif et on nous demande d'être décisif. Et à Lancy, on a la chance d'avoir un avant-centre comme Ange, qui est très collectif et qui joue énormément en remises. On peut profiter de son jeu en pivot», explique le numéro 10 du LFC, joueur très percutant et rapide, qui a la particularité d'être bon des deux pieds.

«C'est vrai, j'ai les deux pieds, mais je suis habitué à jouer du côté gauche de l'attaque. Des entraîneurs me voient aussi en meneur de jeu, dans l'axe, mais je préfère venir depuis le côté», enchaîne-t-il, alors que se profile la venue de Carouge, ce vendredi. «Je me réjouis de jouer ce match, ça va être sympa. Même si Servette joue en même temps, j'espère qu'il y aura du monde. Et sur le terrain, ça va être animé», promet l'ancien junior du SFC. Après avoir manqué le dernier match pour cause de blessure, il est d'ailleurs complètement rétabli et espère bien surfer sur la lignée de ses derniers matches de 1re ligue, où il a été tout simplement étincelant.

Ses belles performances sous le maillot du Lancy FC l'autoriseraient d'ailleurs à se projeter un peu plus haut, même s'il ne veut se mettre aucune pression à ce sujet: «Je suis content à Lancy, je suis en train de faire mon apprentissage de logisticien, mais c'est sûr que j'ai envie de jouer le plus haut possible. Mon objectif réaliste, ça reste la Challenge League. Voire plus haut.»

Ce niveau-là, il était d'ailleurs plus ou moins programmé pour l'atteindre, mais une série de blessures l'a empêché de terminer sa formation avec le Servette FC par la signature d'un contrat professionnel. «C'est vrai que je me suis blessé au mauvais moment à quelques reprises, mais ce n'est pas ça qui explique que je n'aie pas percé. Ca n'a pas aidé, c'est sûr, mais dans le football, il n'y a aucune excuse. Mentalement, à certains moments, je n'ai pas été assez fort. C'est sur le terrain que ça se joue. Alors oui, j'ai quelques regrets, parce que j'aurais pu aller plus haut, mais ce n'est pas la faute des blessures», avoue-t-il humblement.

Sa belle saison avec Lancy lui offre quelques perspectives, mais pas question de s'enflammer. Mergim Qarri laisse le terrain parler, ce qui pour l'instant lui réussit plutôt bien. Prochaine étape, ce vendredi face à Carouge, en espérant bien prendre les trois points qui permettraient au LFC de passer en tête et de se rapprocher de ses troisièmes finales consécutives.

Ce qu'Oscar Correia pense de lui

Mergim, il est comme moi, un peu fou-fou dans la tête. C'est un joueur très technique, qui marque un peu plus que moi. Bon, lui non plus ne défend pas beaucoup (rires)! Ce qui m'impressionne chez lui, c'est qu'il est très facile avec la balle, il sait tout faire, pied gauche, pied droit... C'est un excellent joueur et je lui souhaite évidemment de jouer plus haut.

Ce que son entraîneur Bruno Codeas pense de lui

Mergim a de grosses qualités techniques et de vitesse, mais il n'a malheureusement pas eu beaucoup de chance avec les blessures, à Servette notamment. Il a le potentiel pour être professionnel du football, il aurait pu jouer à ce niveau. Un exemple concret: lorsqu'on a joué en amical contre le Sporting Portugal, il était l'un des joueurs chez nous qui sortait du lot, ce qui prouve qu'il a les qualités nécessaires. Alors, bien sûr, à 23 ans on peut dire que c'est trop tard, vu que la tendance est de dire qu'un talent doit émerger à 19 ou 20 ans, mais je prends souvent l'exemple d'Eric Baubonne, qui est passé professionnel à 26 ou 27 ans. Pour y arriver, il faut réunir plusieurs paramètres: être épargné par les blessures, être bien entouré, avoir le mental nécessaire... De nouveau, Mergim a les qualités techniques pour jouer plus haut. Ses lacunes défensives? Il sait défendre, mais il met la priorité à ce qu'il sait très bien faire, c'est à dire percuter, dribbler, attaquer... C'est une question de physique. S'il s'entraînait tous les jours dans un cadre professionnel, avec toute la structure autour, il aurait cette caisse physique qui lui permettrait de faire ces efforts sur la durée.

