Au féminin aussi les Grenat forcent le respect

Le sujet n’est pas tabou, mais il faut l’aborder en chuchotant. Servette FC Chênois Féminin est en tête du classement de LNA, il reste encore treize journées, mais le titre se jouera entre les Genevoises et les Zurichoises du FCZ Frauen. Et c’est bien cette perspective qui s’invite en murmure dans les rangs grenat. Néo-promues et brillantes quatrièmes la saison passée, les Genevoises touchent du doigt un mirage. Le rêve s’inscrit dans la réalité, on a peur d’en parler de peur qu’il ne se dissipe.

Sandy Mändly préfère garder les pieds sur terre. La tête dans les nuages, ce sera pour plus tard. «Au début de la saison, l’objectif était une place qualificative pour la Ligue des champions, rappelle-t-elle. Rien n’a changé. Il faut être dans les deux premiers du classement. Je n’oublie pas d’où l’on vient. Dans l’équipe, on ne parle pas du titre. C’est notre entourage qui s’en charge…»

Professionnelles à tous les niveaux

Les Servettiennes ont un point d’avance sur Zurich, mais onze sur Bâle, troisième. Eric Séverac, l’entraîneur de ces dames, résume: «Oui, le titre c’est entre Zurich et nous, tranche-t-il. Mais c’est comme tout: maintenant que la chose devient palpable, il faut intégrer mentalement cette possibilité de titre. Gérer ça.» Sans s’emballer.

Au Servette FC, chez les filles comme chez les garçons, surnage cette douce certitude que tout a été réfléchi en amont. Le SFCCF? Une promotion en 2018, un recrutement pour anticiper les départs futurs des plus expérimentées, comme «Caro» Abbé ou Sandy Mändly justement, deux Genevoises revenues en Suisse, après leurs expériences à l’étranger, pour encadrer les plus jeunes.

Pour apporter leur pierre au développement du foot féminin en Suisse aussi. «Il y a encore beaucoup de choses à faire, mais cela va dans le bon sens, assure Sandy. C’est bien, ce qui s’est passé entre Chênois, le club pionnier, et Servette. Après, une ligue pro en Suisse, je ne sais pas. Nous n’avons pas en Suisse les mêmes moyens que chez nos voisins. Je doute. Mais une ligue semi-pro serait déjà un progrès. Les plus jeunes sont à l’école, mais sinon, nous travaillons toutes à 100%. On s’entraîne à 19h30 après huit heures de boulot.»

Anticiper, toujours

Progresser, c’est des efforts de la part des clubs. «J’en aimerais aussi de la part de l’ASF, lance Sandy Mändly. Avec un sponsor pour la ligue par exemple, ou d’autres choses. Je ne demande pas l’égalité des salaires avec les garçons, c’est impossible et ce n’est évidemment pas comparable quand on regarde le business en jeu autour du foot masculin.» Elles aimeraient toutes, surtout, un peu plus de considération au regard des sacrifices consentis et de l’investissement personnel. Professionnelles, elles le sont sur ce plan.

Après le nul 2-2 contre Grasshopper, la bête noire de Servette-Chênois, les leaders du championnat ont rendez-vous ce samedi à Balexert à 16 heures. Au programme, la venue de la lanterne rouge, Lugano, qui paie si cher ses déboires administratifs (une quinzaine de joueuses extracommunautaires qui ont quitté le club). Parfait pour reprendre une série de victoires (dix de suite avant GC)? Eric Séverac sourit. Il pense au présent. Au moyen terme avec cette possibilité de titre. Mais aussi au long terme, puisque tout n’est toujours qu’anticipation. «Avec encore quelques efforts, on pourrait prendre une place prépondérante et jouer un rôle en vue, durablement, dans l’élite suisse», promet-il.