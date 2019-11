Les Springboks sur le toit du monde

Déjà sacrés en 1995 et 2007, les Springboks se sont appuyés sur un pack conquérant, un buteur efficace (Pollard) et deux essais des ailiers Mapimpi et Kolbe pour l'emporter (32-12) face aux Anglais en finale de la Coupe du monde de rugby.

Cette victoire clôt un parcours quasi parfait des Springboks qui avaient entamé la Coupe du monde par une défaite face aux All Blacks, avant de monter en puissance au cours des six semaines du Mondial, débuté le 20 septembre.

Un succès en deux temps

Les Sud-Africains ont bâti leur succès en deux temps. Ils ont d'abord dominé la première période marquée par un défi physique très dur, qui a provoqué les sorties prématurées du pilier droit anglais Kyle Sinkler (2e), ainsi que de deux Sud-africains touchés sur la même action, le talonneur Mbongeni Mbonambi et le deuxième ligne Lod De Jager (21e).

Ils menaient (12-6) à la mi-temps, avant d’asseoir leur succès sur deux essais des ailiers Mapimpi, après un côté fermé bien négocié (66), et Kolbe sur un exploit personnel (74). Seule équipe de l'hémisphère nord championne du monde (2003) en neuf éditions, l'Angleterre n'est jamais parvenue à franchir la défense des Boks, une semaine après avoir réalisé une démonstration face aux All Blacks (19-7) en demi-finale. Bousculés en mêlée fermée, contrés au «milieu de terrain», dominés sur les duels, les Anglais s'inclinent en finale face aux Springboks, comme en 2007.

Ce moment où l'Afrique du Sud est devenue championne du Monde de Rugby pour la 3e fois de son histoire (après 1995 et 2007) ????????#RWC2019 #ENGvRSA #RWCFinal pic.twitter.com/fk3ZKSbNVQ — Rugby World Cup (@RugbyWorldCupFR) November 2, 2019

En Afrique du Sud, le rugby est un peu plus qu'un sport, un catalyseur d'unité, que symbolise son premier capitaine noir, Siya Kolisi, ovationné avant de soulever le trophée Webb-Ellis. «Nous avons tellement de problèmes dans notre pays mais une équipe comme celle-ci, qui vient de tellement d'horizons différents, de races différentes. Nous sommes arrivés tous ensemble avec un seul but et nous voulions l'atteindre. Nous l'avons fait pour l'Afrique du Sud. Ça montre que si on tire tous dans le même sens, on peut réussir quelque chose» a déclaré Kolisi.