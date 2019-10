Fessé à Zoug, Genève-Servette entrevoit certaines de ses limites

À vrai dire, ils s’en fichent pas mal des chiffres. Oui, ils n’ont plus gagné à Zoug depuis le 30 novembre 2014. Oui, chaque déplacement à la Bossard Arena est synonyme de Berezina. Oui, contre les Aigles, les joueurs de Suisse centrale semblent habités d’une réussite insolente et d’une confiance inébranlable. Un peu comme si Raphaël Diaz et Cie prenaient un plaisir particulier à administrer la fessée à son adversaire préféré. Ne dit-on pas qui aime bien châtie bien? Alors Zoug adore Genève.

Une fois encore, les bonnes intentions n’ont pas servi à grand-chose. Pas plus que l’insouciance qui habite les Grenat en ce début de championnat où ils ont mené grand train jusqu’à un arrêt buffet, samedi soir, contre Fribourg Gottéron. Bien décidés à hausser le ton, les hommes de Patrick Emond n’ont pas eu voix au chapitre. Ils ont surtout été pour la première fois de la saison confrontés à certaines limites. Ces petits rien qui ne prêtent pas à conséquence contre Fribourg où Ambri, Genève les a payés cash contre la plus belle armada offensive du pays.

Des trous béants

Cela se sentait depuis quelques matches, moins aboutis, mais les fissures défensives sont apparues au grand jour dans cette Bossard Arena qui s’est régalée mardi soir. Une fois gratté le vernis posé par deux gardiens en état de grâce, ce sont de véritables trous béants qui sont apparus sur les murs de la maison grenat. À commencer par ce rebond laissé à Dario Simion seul au milieu de plusieurs joueurs genevois. Cela a très vite continué avec une défense prise à revers par la montée habile de Miro Zryd en deuxième rideau. Et cela s’est achevé toujours au premier tiers par une perte de puck en fin de supériorité numérique qui a offert une action de rupture, à deux contre un, conclue magistralement par Karl Klingberg. Trois à zéro… Ce n’était pas ce soir que Ge/Servette allait réécrire l’histoire. Pour la première fois de la saison, l’équipe de Pat Emond ne s’est pas donnée les moyens de gagner sinon le match, du moins des points. «On s’est pris le mur en pleine face, admet Arnaud Jacquemet. Ça nous pendait un peu au bout du nez. On n’allait pas pouvoir compter éternellement sur nos gardiens pour masquer nos erreurs.» Contre sa bête noire, il a manqué un peu de tout à Ge/Servette. «Mais pas question de tout remettre en question, ce serait dommage, poursuit le défenseur valaisan. On va aller à Rapperswil avec l’envie de bien faire et de corriger nos erreurs. On doit mieux communiquer et défendre à cinq. Quand tu laisses de l’espace à une équipe comme Zoug, ça ne pardonne pas. Et on a très vite compris que la soirée allait être compliquée.»

Gardien, un métier cruel

Dans le vestiaire, on ne retiendra qu’à peine la seconde moitié de match. Lorsque Zoug a commencé à jouer sur un patin et que l’hémorragie a été stoppée par un très bon Robert Mayer qui avait suppléé Gauthier Descloux. Battu cinq fois, le Fribourgeois avait pourtant été irréprochable. Le métier de gardien est parfois bien cruel. Celui de coach aussi. On fait des vidéos après une défaite (celle subie contre Fribourg) et on constate que les mêmes erreurs se reproduisent.