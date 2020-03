Et si Federer tirait sa révérence? Marc Rosset n'y croit pas!

Ce matin, le cauchemar. À force de tourner en rond, comme tout le monde, j’ai des idées vagabondes qui s’entrechoquent. Rien de grave, rien d’essentiel, rien de sérieux à la mesure de ce que traverse le monde entier, mais enfin, c’est comme si le cerveau se cherchait des échappatoires, des horizons moins flous. Où il est question de compétitions, de matches, c’est sûrement un peu trivial, mais peut-être nécessaire. Éphémère évasion, aussitôt étranglée par la réalité: pas d’Euro, pas de Jeux olympiques et tout le reste. Pas de tournoi de Wimbledon, non plus, à en croire la rumeur persistante qui dit que le All-England Club serait sur le point d’annuler ce mercredi l’édition 2020. Sans report: pas possible, gazon trop humide, trop de risques. Et puis les organisateurs étaient assurés contre le risque d’une pandémie, écrivent des quotidiens britanniques. Le vertige est là.

Les objectifs de Federer?

Roger Federer avait fait de Wimbledon et des JO des objectifs majeurs de sa saison. Il aura 39 ans le 8 août. L’année prochaine en 2021, le dernier jour des olympiades reportées d’un an sera précisément un 8 août, il fêtera donc ses 40 ans. S’il ne faut penser qu’à ça, en oubliant un instant le reste, alors une sorte de malaise prend forme. Et si le meilleur joueur de l’histoire décidait de mettre fin à sa carrière? À force de l’éprouver au quotidien, on pense plus facilement au pire, fût-il sans conséquence vitale. Oui, Federer pourrait jeter l’éponge, en rester là, il n’a plus rien à prouver ou à gagner.

Vite, reprendre son souffle. Une autre urgence s’installe pour tromper la vraie, réellement obsédante. Il faut appeler quelqu’un qui a la passion du tennis chevillée au corps. Vite, appeler Marc Rosset, lui faire part de tout ça.

«Il reviendra revigoré»

«Faut pas me dire ça, souffle-t-il, cela va trotter aussi dans ma tête maintenant.» Pardon, Marc. «Non, je ne pense pas une seconde qu’il arrêtera comme cela, reprend-il, rieur. Le sport est le cadet de mes soucis pour l’instant, il faut peut-être se préparer à une saison blanche jusqu’à janvier 2021, mais je ne vois pas Roger se retirer ainsi. Ce mec aime trop le tennis. Il n’a pas subi une arthroscopie du genou pour tirer sa révérence six mois après, même dans les circonstances actuelles. Non. Il aura un an de plus? Tennistiquement, s’il y en a un qui peut s’arrêter plusieurs mois, reprendre sa raquette et gagner tout de suite, c’est bien lui. Moi, je dis qu’il reviendra revigoré, fort mentalement, après avoir passé du temps en famille, avec sa femme et ses enfants, et physiquement aussi, après avoir eu le temps de se préparer minutieusement.»

Merci Marc. C’est bête, ces craintes-là sont bien futiles par les temps qui courent, mais cela fait du bien d’entendre quelqu’un qui les balaie. D’un revers, bien sûr.