L’espresso qui donne du peps à Killian Peier

Killian Peier ne sait pas seulement voler. Il sait aussi rebondir. Le sauteur à skis de La Sarraz l’a prouvé une fois de plus sur la Tournée des Quatre Tremplins. Après une décevante 33e place à Oberstdorf, lors de la première étape, il a su trouver les ressources pour rectifier le tir. La 11e place obtenue à Garmisch-Partenkirchen en atteste. Le sauteur n’a pas besoin de se creuser la tête pour analyser les raisons de son échec d’Oberstdorf. «C’est d’abord une question de mental. J’étais trop focalisé sur le résultat et pas assez sur la technique. Ensuite, il y a le tremplin. Déjà l’an dernier, j’ai eu beaucoup de peine à m’y mettre. Je n’ai jamais réussi à trouver le rythme, ni les sensations que je recherchais.» Trouver le rythme? «Oui, cela signifie donner l’énergie à la table pour la transmettre ensuite dans la phase de vol. Là, mon mouvement n’était pas fluide.»

À Innsbruck, dès vendredi, l’athlète de 24 ans retrouvera le tremplin qui l’a couvert de bronze, lors des derniers Mondiaux (voir la vidéo ci-dessus). De quoi lui donner la pêche. «Ce sera plus facile pour le mental, assure le sportif vaudois de l’année 2019. Le fait d’avoir réussi de super résultats aide. Mais je vais y aller tranquillement. Je n’ai pas très bien dormi, en raison d’un refroidissement. Je vais prendre le temps de me reposer pour reprendre des forces.»

«J’ai toujours besoin d’un petit espresso avec un peu de chocolat pour me donner du sucre et du peps avant le saut»

Les sensations sont essentielles dans cette discipline, Killian Peier le sait mieux que quiconque. La quête de plaisir est elle aussi toujours présente. «Quand on sent les skis nous porter et que l’on va atterrir au fond du tremplin, il y a tant d’émotions qui montent! Il faut alors rester serein et garder ses idées au clair pour le 2esaut. Après celui-ci, on peut alors se laisser aller et prendre du plaisir. À Oberstdorf, il y avait 25'000 personnes dans le stade. À Garmisch, 21'000. À Innsbruck, il y aura moins de monde, mais ce chaudron magique résonne plus qu’ailleurs. On ressent la foule dès l’élançoir et lors de l’atterrissage. L’ambiance est phénoménale.» Avant cela, Killian Peier s’en remettra à son rituel. «J’ai toujours besoin d’un petit espresso avec un peu de chocolat pour me donner du sucre et du peps avant le saut.» Espérons que sa recette miracle lui donnera des ailes.