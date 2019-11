L’Escalade met la marche en avant et la course en joie

Ce mercredi, c’était encore un chantier. Le parc des Bastions dans tous ses états, loin de sa quiétude habituelle, quand touristes, étudiants et promeneurs déambulent nonchalamment. Sous le crachin, l’agitation était laborieuse. Ça vissait, ça boulonnait, ça chargeait et ça déchargeait, ça tirait des câbles. Des plans sur la comète aussi? Non, la Course de l’Escalade a les pieds bien sur terre. Voilà des lustres qu’elle gère sa petite entreprise (3,5 millions de budget tout de même!) avec la foi du charbonnier, la passion du bénévole et le souffle du marathonien.

Malgré son gigantisme, elle continue de suivre son petit bonhomme de chemin. Indémodable, indémontable, souple et agile. Elle retrousse ses manches quand la neige lui tombe dessus, elle se plie aux contraintes sécuritaires, elle se réinvente lorsque ses pelotons se mordent la queue, elle fait contre mauvaise fortune bon cœur quand le Marché de Noël lui marche sur les pieds. D’ailleurs, quelle étonnante cohabitation entre un village de cabanons fantôme et une communauté nomade et ses multiples tribus, prêtes à envahir pacifiquement la Vieille-Ville au son de la Guggenmusik. Mercredi, comme depuis longtemps déjà, ça courait aussi. Des habitués, des novices. Car pour beaucoup, l’Escalade ne s’improvise pas. Il faut savoir apprivoiser le pavé, apprendre le parcours par cœur, le domestiquer, se rassurer. La jouer comme Julien Wanders ou Tadesse Abraham! En moins vite...

Mais attention, sur 46 602 inscrits, il n’y a pas que des chasseurs de prix et des coureurs de chrono. La majorité est ailleurs, anonyme mais sûrement pas silencieuse. Samedi et dimanche – car l’Escalade s’étale depuis l’an passé sur deux jours – elle s’époumonera, elle s’égosillera, elle s’encouragera, elle rira aux éclats, elle s’esclaffera. Et puis, même si elle vante la culture de l’effort et de l’exercice, elle ne se prendra pas trop au sérieux.

Car cette épreuve à nulle autre pareille a créé un nouveau style de course. Pluriel, convivial, iconoclaste, joyeux et festif. À bien des égards, elle a été pionnière dans l’éloge et la promotion de la mobilité douce. Ce n’est peut-être pas un hasard si aujourd’hui, elle met la marche en avant, ce walking qu’on regardait un peu de travers, avec condescendance, à ses débuts furtifs. Faire le premier pas, d’abord en flânant, puis en cheminant, puis en s’enhardissant, puis en trottinant, puis en courant. Voilà qui fait du bien. Et puis, à la fin d’une vie de coureur, se remettre à marcher, à déambuler, à traîner le pied entre amis, quel bonheur. Samedi, ils seront à nouveau près de 10000 à faire corps, coudes au cœur. Un village entier (celui de Veyrier) se mobilisera pour les accueillir et leur donner de l’entrain. Aux Bastions, ils retrouveront les vestiges joyeux d’une Marmite en dislocation, le clou carnavalesque de la soirée.

Puis viendra dimanche, avec sa ribambelle juvénile, ses champions et sa pluie de nouveautés. La course Parents-Enfants, la FlexiMix et un relais à deux. Trois courses pour dire que l’effort partagé n’est plus vraiment un effort. Que l’Escalade est un joli cadeau de Noël. Il faudra alors tout démonter, céder le parc des Bastions à la fièvre chalande et seulement après, le rendre à sa douce quiétude.