À l’Escalade, Julien Wanders est invincible

Pour Julien Wanders, l’Escalade n’est plus seulement cet épisode historique cher aux Genevois qu’il bûchait à l’école. La fameuse bataille est devenue sa chasse gardée. Et comme ses fiers ancêtres, le coureur du Stade Genève perpétue leur victoire en mettant la pâtée à ses rivaux, savoyards ou éthiopiens. Même Telahun Bekele, le meilleur performeur mondial de la saison sur 5000 m, est passé à la marmite. «L’attaque à outrance, telle était ma tactique», expliquait le dominateur de la 42e édition, la ligne d’arrivée franchie dans un nouveau temps record (20’39 contre 20’46 en 2018).

Pour défendre son titre et dominer de quatorze secondes le 4e des Mondiaux de Doha, Julien Wanders a eu deux sources d’inspiration. «Quand j’ai appris que Joshua Cheptegei avait battu le matin le record du monde du 10 km sur route, ça m’a survolté. Et puis, ici, devant mon public, je me sens redevable. Oui, je lui dois la victoire et je fais tout pour la lui offrir.» Mais attention, la facilité déconcertante avec laquelle il a semblé survoler la course est une fausse impression! «Je me suis arraché la gueule», s’exclame le Genevois en toute franchise. «Vous savez, Bekele m’a donné du fil à retordre. Je suis parti très vite pour tenter de le décramponner, mais après un tour, j’étais cuit (sic). Il est revenu et j’ai dû répéter mes assauts pour le distancer. Heureusement, j’étais bien préparé.» Le voilà prêt pour réussir un exploit dimanche prochain à Lisbonne lors des Championnats d’Europe de cross.

À l’arrivée, Bekele esquissait un dernier rictus, signe de sa capitulation définitive. «Sur la piste, il m’a assez fait grimacer cette saison. Comme ça, je lui ai rendu la monnaie de ma pièce», souriait Wanders après être tombé dans les bras de son amie Kolly, 7e la veille en catégorie femmes 1. «Julien, c’est ma plus grande fierté et un super coach», confiait la Kényane. Tout comme elle, Tadesse Abraham s’est réjoui de la victoire de son grand rival local. «L’essentiel, c’est qu’un Genevois gagne ici. Voilà cinq fois de suite qu’on y parvient, c’est formidable», déclarait le recordman de Suisse du marathon, brillant 3e de l’épreuve à 32 secondes de Wanders.

Chez les dames, le courage et l’expérience d’Helen Bekele n’ont en revanche pas suffi pour résister à la Kényane Norah Jeruto, irrésistible sur les pavés de la Vieille-Ville comme elle l’est souvent sur 3000 m steeple, dont elle détient le 5e chrono mondial de tous les temps. Logiquement, la marathonienne du Stade Genève a dû céder sa couronne après quatre ans de règne sans partage. «Je ne peux pas être déçue par ma 2e place. J’ai amélioré mon record personnel en m’inclinant devant beaucoup plus forte que moi. Elle était sur un terrain et une distance qui l’avantageaient plus.» Il est vrai que le circuit détrempé de l’Escalade coïncidait beaucoup avec les conditions d’une course de steeple. Norah Jeruto s’y est tellement sentie à l’aise qu’elle a pulvérisé le record du parcours de 50 secondes. Aussi énorme qu’elle est filiforme!