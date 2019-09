Élise Chabbey: «Pour une fois, je pourrai jouer ma carte»

À 26 ans, Élise Chabbey va disputer son premier championnat du monde. La Genevoise va surtout avoir une chance unique: jouer sa propre carte, alors qu’elle est d’habitude cantonnée dans un rôle d’équipière au sein de son équipe Bigla. Son expérience d’autres disciplines pourrait être un atout. Interview à quelques heures de l’épreuve.

Il faut en finir avec ça. Doit-on vous appeler la Genevoise ou la Valaisanne?

Je dois vraiment choisir mon camp?

Oui, Genevo-Valaisanne, c’est bien trop long pour nos colonnes.

(Rires) Ben j’ai toujours habité à Genève. Mais, de cœur, je suis plutôt Valaisanne. C’est difficile! S’ils me prennent dans le Team Genève (ndlr: un programme de soutien aux athlètes d’élite), alors là…

Qu’attendez-vous de la course de samedi?

Elle est vraiment difficile et très sélective, on a pu le voir avec les épreuves en ligne précédentes cette semaine… Donc ça va s’écrémer par l’arrière. Je pense que ce parcours peut bien me convenir, parce que j’aime bien quand il faut monter, avoir un peu de punch, être bien placée. Il faudra faire la course dans le groupe de tête et espérer que ça se passe bien.

Avez-vous un objectif particulier?

Ça va dépendre de la forme du jour… Moi, je vise davantage l’édition de l’année prochaine en Suisse (ndlr: Aigle-Martigny) . Là, ce sont mes premiers Mondiaux, je regarde comment c’est et si je fais un top 15, voire un top 10, ce sera vraiment très bien. Pour une fois, je pourrai jouer ma carte.

Vous projetez-vous déjà aussi à l’horizon 2024 et les Mondiaux de Zurich, comme votre fédération?

C’est dur à dire, j’ai déjà 26 ans et un grand passé sportif. Il est bientôt temps pour moi de travailler! Je vais déjà me concentrer l’année prochaine à 100% sur le vélo et voir comment ça se passe. Le cyclisme est la discipline la plus difficile que j’aie pratiquée. C’est très pro, pointu au niveau des entraînements, de la nutrition, du sommeil. Il y a plein de points où on n’a pas le droit à l’erreur. J’ai le sentiment de m’y investir énormément, avec pas beaucoup en retour. Surtout quand on est une femme…

Et au niveau financier?

Oh oui… J’en discutais cette semaine avec Stefan Küng et on parlait salaires… Je ne pensais pas qu’il y avait de telles différences. C’est fou. La leader de chez nous va gagner comme le dernier des équipiers chez eux.

Il y aura un salaire minimal de 15 000 euros par an la saison prochaine…

Oui, et beaucoup d’équipes n’arrivent même pas à le payer et ferment boutique dans la foulée. Du coup, je ne suis pas sûre que ça aille dans le bon sens.