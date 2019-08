Digérer la déception et se battre en individuel

Aux Mondiaux de Tryon, l’automne passé, la déception avait été encore bien plus cruelle: alors que l’or par équipes lui tendait les bras, l’équipe de Suisse de saut avait atterri au 4e rang final. À Rotterdam, les carottes étaient cuites depuis jeudi déjà et la 6e place finale, à trois barres du podium, était prévisible.

La Belgique, très homogène, n’a pas volé son premier titre européen. Les Allemands et les Britanniques ont aussi décroché leurs médailles de haute lutte, talonnés qu’ils étaient par les Français, «chocolat» mais qualifiés pour les JO de Tokyo, leur objectif premier.

Pour la Suisse, il y a même eu du mieux vendredi, avec le beau parcours sans barre, tout juste pénalisé d’un point pour dépassement de temps, de Niklaus Rutschi sur Cardano CH. Après ses 17 points de la veille, le Lucernois s’est bien repris. De quoi le rassurer, sinon le consoler. En revanche, Paul Estermann a fait d’entrée une faute sur le No 1 et, à la troisième barre, il a préféré poser les plaques. «Je ne sens pas Lord Pepsi comme d’habitude, il manque d’énergie, ça ne sert à rien d’insister», a expliqué le Lucernois. Les prises de sang réalisées par le vétérinaire suisse, Thomas Wagner, n’ont pourtant rien révélé d’anormal.

Andy Kistler, le chef d’équipe, refusait de se lamenter: «Dans ces circonstances, la 6e place, ce n’est pas mal. Et, comme aux Mondiaux, il nous reste deux grandes chances individuelles, avec Martin Fuchs et Steve Guerdat. Avec un double sans-faute dimanche, ils peuvent encore gagner.»

Kistler n’a pas tort, même si le leader provisoire, le Britannique Ben Maher, est très impressionnant avec son bien nommé Explosion W. Face à lui, deux Belges, le jeune et insouciant Jos Verlooy, 2e, et le solide Grégory Wathelet, 4e. Et deux Helvètes, Martin Fuchs, remonté à la 3e place grâce au beau sans faute de Clooney, et Steve Guerdat, qui a reculé au 5e rang après une faute d’Albführen’s Bianca au milieu du triple, assez piégeux.

«J’ai eu du mal à boucler dans le temps imparti, mais Clooney a sauté de façon fantastique», a précisé le jeune Zurichois. «Bianca a sauté l’oxer d’entrée de triple très haut, trop peut-être, mais je pensais que ça passerait, c’est dommage, mais il me reste une chance, on va se battre», a assuré de son côté le No 1 mondial. La bagarre s’annonce palpitante.