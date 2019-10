Deux Genevois pagaieront à Tokyo

À Tokyo, l’été prochain, on pagaiera entre Genevois. C’est en effet acté depuis ce week-end, le canoë-kayak suisse enverra deux représentants masculins aux Jeux olympiques. Le céiste Thomas Koechlin et le kayakiste Martin Dougoud, anciens membres du Canoë Club Genève, ont chacun décroché leur ticket lors des championnats du monde de La Seu d’Urgell, en Espagne.

Pour les deux, Tokyo sera une première. En 2016, ils n’étaient pas passés loin de Rio. En choisissant alors la voie de la professionnalisation, ils sont parvenus à atteindre leur objectif. Ils l’ont mûrie et s’y sont adaptés. Ils ont misé sur une petite structure personnelle au pied des Pyrénées, à Pau. Un entraîneur commun, un rêve partagé et une préparation plus soignée sur la longueur. Résultat: les deux compères de 28 ans s’envoleront ensemble vers l’Empire du Soleil levant.

«C’est hyper excitant d’y aller tous les deux, s’enthousiasme Koechlin, le premier à avoir fait le choix de l’exil. Mais on y débarquera un peu comme des enfants, il faudra que l’on s’entoure de spécialistes des Jeux.»

«J’en ai pleuré»

Le visa pour le Japon a cependant été composté dans la douleur, les craintes et la nervosité. Les joutes mondiales, le week-end dernier, offraient l’opportunité la plus accessible pour l’obtenir. La pression s’est fait sentir: aucun des deux athlètes soutenus par le Team Genève ne s’est qualifié dès la première manche pour les demi-finales. «C’était un gros coup dur, souligne Martin Dougoud, 19e au final. J’avais un gros stress avant la course, mes jambes tremblaient. J’ai essayé de passer outre, mais ça n’a pas marché. Ma copine était là, et entre les deux manches de qualification, j’ai tout lâché, j’en ai pleuré. J’ai alors essayé de ne plus du tout penser à l’événement et de simplement naviguer.» Mission accomplie, comme pour Thomas Koechlin, lequel a même participé à la finale et terminé 7e en canoë, sa meilleure prestation à ce niveau.

Les deux Genevois ont rempli leur objectif, et c’est bien l’essentiel. «En passant la ligne, j’étais un peu surpris, car je n’avais pas encore réussi à obtenir ma qualification pour les JO jusqu’ici, se félicite Koechlin. J’avais cette petite voix qui me disait que je n’y arriverais jamais. Je suis super content, car ça me permet aussi de continuer à faire du canoë, ma passion. Sinon je me serais probablement demandé s’il fallait arrêter, maintenant que j’ai une femme, une petite fille. Désormais, je suis tout excité à l’idée de vivre un tel événement.»

Après les échecs de 2012 et 2016, le natif de Singapour peut donc être convaincu de sa progression. Fruit des sacrifices consentis. Comme Dougoud, qui a décidé de mettre de côté sa profession d’horloger il y a quatre ans pour se consacrer au kayak.

Une histoire de mental

La réussite des deux athlètes a d’ailleurs un autre point commun: l’aspect mental. «J’ai beaucoup travaillé là-dessus, en pratiquant la méditation deux fois par jour, détaille Koechlin. L’objectif est d’être toujours dans la présence, la réalité de l’instant.» Son camarade complète: «Techniquement, je savais que j’avais le niveau. Mais c’était surtout une histoire de mental. Il faut savoir rester centré sur soi, sans donner trop d’importance à l’enjeu.» Une approche à renouveler l’été prochain.

Comment préparer des Jeux olympiques, sachant qu’aucun des deux n’y a participé et qu’ils seront outsiders? «Il ne faut pas se focaliser que sur cet événement ni refaire la même préparation que cette année, sinon cela devient trop monotone», estime Dougoud. Même si les Jeux seront toujours là, quelque part dans le viseur: «Je vais tout faire en fonction de ça, dit Koechlin, pour arriver bien le jour J.» Et de vivre à fond le moment présent.