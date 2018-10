«Wonderful Losers» raconte le merveilleux calvaire du gregario

Au cœur d’un tunnel, seule la respiration d’un homme est perceptible; un homme dont on devine vite qu’il n’est pas en train d’enfiler des perles. «Wonderful Losers», documentaire du Lituanien Arunas Matelis, est consacré à la souffrance. Au supplice du gregario, ce porteur d’eau qui, dans le monde cycliste, doit sacrifier ses forces et son ego à la gloire d’autrui.

«Ça fait vingt-cinq ans que je fais ça, c’est ma vie. Chacun a son rôle», répond Daniele Colli, un brin décontenancé lorsque l’intervieweur lui demande sur la table de massage comment il a pu encaisser autant de maux dans la pratique de son métier. Un gregario souffre, parce que c’est son job. Il se dévoue, parce que c’est sa mission. Toujours au service des autres, jamais pour sa pomme. «Il faut être un champion dans la vie. Il y a d’autres victoires», ajoute l’Italien, 36 ans, vainqueur du Tour du Pays de Vaud en 2000.

Le sport vend du rêve. Mais la réalité de ceux qui sont sur le terrain est souvent moins rose

Bruno Boscardin, ancien cycliste professionel

Ex-grand espoir de la formation Liguigas, l’homme a dû abandonner ses rêves les plus fous. Mais il a fait carrière – là où on casse des cailloux. Il a porté des tonnes de bidons, bouffé de l’asphalte, serré les dents à rouler cinq jours avec un pelvis fracturé, remonté des coéquipiers à même la pente. Il est l’un des quatre, avec son compatriote Paolo Tiralongo, le Canadien Svein Tuft et le Néerlandais Jos van Emden, à incarner le dur au mal, le mal qui dure dans «Wonderful Losers».

La galère prend sens

Le réalisateur Arunas Matelis, qui représentera la Lituanie aux prochains Oscars, a promené son regard sur le Giro durant trois éditions. Les images sont brutes, souvent caméra sur l’épaule. Pas besoin d’artifices quand les hommes souffrent pour de vrai, si attachants. Grâce aux larmes d’un père, le calvaire devient doux. Grâce à Paolo Tiralongo, qui revoit les images d’une victoire d’étape sur le Giro, son jour de «libération», la galère prend sens. Et la dureté de la trame est contrebalancée par la joie d’une fiancée ou la discussion de deux directeurs sportifs sur la fluctuation du prix de la banane.

Dans tout ça, le réalisateur en finit par oublier un peu l’essence de son gregario, pour verser dans un festival de cannes râpées, de fesses en sang, de coudes meurtris et de têtes qui tapent: «Je me rappelle mon nom et celui de mes filles, c’est ok je peux continuer», lâche aux secouristes celui qui vient de chuter et ne s’en souvient pas. Une ode à la gamelle vélocipédique qui, du coup, occulte plusieurs facettes du porteur d’eau.

«Je comprends l’esprit du film, mais il pourrait être plus précis quant au rôle exact du gregario, note Bruno Boscardin, ex-coureur pro. On ne voit rien de ce qui se passe avant et après la course, on n’entend pas ce qui se dit dans les briefings, on ne sent pas l’esprit d’équipe.» Quand il y en a un. Parce qu’à entendre le Genevois, «comme avec n’importe quel boulot et n’importe quel employeur, on n’est pas chez les bisounours. Le sport vend du rêve. Mais la réalité de ceux qui sont sur le terrain est souvent moins rose.»

Manque de reconnaissance

S’il a eu droit à des cartes blanches, comme lors de sa victoire d’étape sur Paris-Nice en 1996, Boscardin a surtout couru pour les autres, parfois des très grands (Gianni Bugno, Laurent Fignon, Richard Virenque, Laurent Dufaux). «Il y a le bon et le mauvais leader, explique-t-il. Tu te mets minable pour lui et, parfois, il ne te regarde même pas quand il te croise le matin. Le plus dur, c’est le manque de reconnaissance.»

«Wonderful Losers» est là pour panser les plaies, mettre du baume aux cœurs. Reste qu’au bout du tunnel, on ne débouche parfois que sur un col enneigé.

