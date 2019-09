Stefan Bissegger décroche finalement l'argent

Dans le cadre des championnats du monde, ce sont les U23 qui ont disputé leur course en ligne vendredi à Doncaster (Ang). Le Suisse Stefan Bissegger s'est classé troisième à l'arrivée, battu au sprint par le Néerlandais Nils Eekhoff (1er) et l’Italien Samuele Battistella (2e).

Mais après intervention des commissaires de course, le Thurgovien a décroché la médaille d'argent en non de bronze, puisque le vainqueur a été déclassé. En effet, au 128e kilomètre, le Néerlandais, qui a été engagé par l'équipe Sunweb pour le WorldTour l'an prochain, a été «remorqué» par sa voiture. Quarante-cinq kilomètres plus tard, Nils Eekhoff est tombé de haut.

Au moment de ce fait de course, Stefan Bissegger faisait partie d’un groupe de quatre qui avait réussi à fausser compagnie à un peloton déjà bien éclaté. «Lorsque ça a attaqué dans une montée, je n'ai pas hésité à prendre la roue. Je me suis dit: on verra bien où cela va nous mener», relève le Suisse.

Mais sous la flamme rouge du dernier kilomètre, ils se sont fait reprendre par trois coureurs, dont le futur vainqueur déclassé, Nils Eekhoff. Stefan Bissegger, qui avait tenté à plusieurs reprises de décrocher ses compagnons d’échappée, n’a plus eu assez de forces pour battre le solide Néerlandais dans les derniers mètres. «Je savais que je n'étais pas le plus fort au sprint. Mais dans l'ensemble, ma forme du jour était très bonne. Je tiens à remercier mes coéquipiers pour le travail fourni et je suis très fier de cette médaille.»

A l'heure de cette déclaration finale, le Thurgovien ne savait pas encore que ce serait la médaille d'argent qu'il irait chercher sur le podium.