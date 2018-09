Michael Woods dédie sa victoire à son fils mort-né

Dans le brouillard, Michael Woods a remporté une 17e étape mouvementée du Tour d’Espagne entre Getxo et Balcon de Bizkaia. Le Canadien a fondu en larmes une fois la ligne d'arrivée franchie. «Ma femme a fait une fausse couche il y a deux mois, a-t-il confié après sa victoire. Nous avons perdu ce petit gars. Il s'appelait Hunter. J'ai pensé à lui durant toute la montée. Je voulais tellement gagner pour lui. Je l'ai fait.»

We'd be happy for Woodsy regardless but part of our emotion is all about this: "My wife had a stillbirth two months ago. We lost the little guy. His name was Hunter. The whole time I was going up the climb, I was thinking of him. I wanted to win so badly for him + I did it." pic.twitter.com/bu2bCZBf7T