Michael Schär prolonge son bail

Michael Schär (31 ans) restera fidèle à ses couleurs jusqu’à la fin 2019 au moins. Le coureur lucernois de l’actuelle équipe BMC Racing, qui deviendra Continuum Sports la saison prochaine, avait intégré la formation américano-suisse en 2010, en provenance de l’équipe Astana.

«Je suis heureux d’atteindre le cap des dix ans avec Continuum Sports, a commenté le champion de Suisse 2013. Au cours de toutes ces années, j’y ai rencontré beaucoup de bons amis et j’en retiens des souvenirs inoubliables qui ont forgé ma carrière. Je suis plus motivé que jamais à l’idée de livrer de bonnes performances et de prendre des responsabilités dans les plus grandes courses du calendrier, en particulier les classiques avec Greg van Avermaet (ndlr: l’un des leaders de l’équipe).»

Le manager général Jim Ochowicz a pour sa part souligné les qualités de son coureur. «Il y a très peu de coureurs capables de soutenir l’équipe dans toutes les formats de course, des classiques aux Grands Tours. Son expérience en tant que capitaine de route et équipier modèle est exceptionnelle.»

