Le public du Tour prêt à tout pour le bob Cochonou

Sur les bords de route de France, en juillet, le public est prêt à plonger dans la mêlée, même certaines fois à se battre, pour les articles les plus dérisoires balancés par la caravane publicitaire. Que ce soit des porte-clés d’une marque de pneus, des sachets de ketchup d’une entreprise plutôt connue pour sa moutarde, des tracts de syndicats, de la lessive en poudre ou encore des lunettes géantes et bleues, gracieusetés d’un opticien… Mais s’il y a un support publicitaire qui a atteint le niveau «Graal» lors de la grande distribution d’avant-course, c’est bien ce chapeau devenu quasi mythique. «Au Tour de France, si t’as pas ton bob Cochonou, t’es un loser!» titrait même le quotidien belge «Le Soir», au départ de l’épreuve. Alors comme 70% du public vient surtout pour la caravane, ça fait potentiellement une jolie couche de perdants.

Son histoire est celle d’un coup marketing dont rêverait toute entreprise. Quelque chose qui pourrait être montré en exemple dans les écoles formant les communicants de demain. «Ça nous dépasse un peu», concède d’ailleurs, un sourire en coin, Stéphane Domecq, le responsable de la caravane Cochonou sur le Tour. Au village départ des étapes, c’est le petit cadeau recherché par une personne sur deux. «Au moins! rigole cet homme à l’accent du Sud-Ouest. On a la chance d’avoir créé un concept incroyable. Les gens l’adorent, quelle que soit la génération.» Il inclut dans son package gagnant les Deux-Chevaux, pour qui certains fans posés au bord de la route sont prêts à improviser une olà. Et aussi à venir au secours des vieilles Citroën quand celles-ci péclotent dans les cols hors-catégorie.

«C’est un peu notre bébé»

Les spectateurs s’arrachent donc le fameux chapeau, et pas seulement sur les trottoirs. Sur eBay, ils se revendent entre 15 et 20 euros. «Quand on l’a créé, en 1999, tout le monde faisait dans la casquette. Moi je voulais quelque chose d’un peu plus cool, genre «produit de l’été». Ce modèle, on l’a dessiné chez nous. Il a sa petite histoire. C’est un peu notre bébé. Il n’y avait jamais eu de tels chapeaux sur le Tour de France. C’est une histoire de dingue», se gargarise le communicant de ce producteur de saucisson industriel appartenant au groupe Aoste, filiale de l’espagnol Campofrío Food Group, lui-même détenu par le groupe mexicain Sigma Alimentos. Tout un programme, donc.

Non seulement le couvre-chef est très demandé, mais il se fait plus rare et ça, ça excite le collectionneur. «C’est vrai que cette année, on en a un petit peu moins. Quelque chose comme 100'000. Ça a l’air pas mal, mais comme il y a près de 15 millions de personnes au bord des routes… On a beau être une marque industrielle (ndlr: environ 50 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel), ça reste quand même une petite entreprise, conte Stéphane Domecq. La marque voulait tout de même continuer à être présente et il y a donc un peu moins de bobs…» Il n’y aurait donc rien de stratégique dans la raréfaction du bob – «il faut comprendre que le contexte est un peu difficile pour tout le monde et, cette année, il y a un peu moins de budget» –, ce qui tranche avec ce que tentent, par exemple, les supermarchés Leclerc, débutants sur le Tour. Le distributeur français s’est offert le maillot de meilleur grimpeur pour un peu moins de 10 millions de francs annuels et a décidé d’inonder le marché de tee-shirts à pois rouges.

Contrat prolongé

«E. Leclerc ne communique pas la quantité de tee-shirts offerts (ndlr: sans doute plusieurs centaines de milliers), indique une certaine Lucie, qui s’occupe de la communication du groupe sur la Grande Boucle. Tout ce que je peux vous dire, c’est qu’on s’impose tous les jours quatre camionnettes, avec trois distributeurs à l’intérieur de chacune, qui passent de deux heures à trente minutes avant la caravane.» Reste que les tee-shirts blanc et rouge distribués massivement émeuvent bien moins le public qu’un simple bob vichy difficile à arracher. Si vous n’avez pas le vôtre cette année, rassurez-vous: Cochonou et le Tour de France viennent de prolonger leur contrat de six ans.