Le Tour de France 2020 a rendez-vous en Romandie

La rumeur se faisait de plus en plus insistante, mais elle semble de plus en plus proche de la confirmation. Comme l’annonce «Blick» mercredi, le Tour de France devrait se disputer en partie sur territoire suisse. A moins d’un mois du dévoilement officiel du parcours de la prestigieuse épreuve cycliste, elle devrait prendre des allures très romandes. Au menu, une étape pour sprinters partant de Lyon pour s’arrêter à Lausanne le 11 juillet, suivie directement par une autre, cette fois promise aux grimpeurs, partant de la capitale olympique pour rallier Crans-Montana (VS).

«Rien n’est encore fixé, nous n’avons pas encore reçu la confirmation. Mais nous sommes prêts et nous nous réjouirions d’accueillir la plus grande course cycliste du monde si c’était bien le cas», tempère Marius Robyr, président de la candidature de Crans-Montana, interrogé par le quotidien alémanique. Le dernier passage de la Grande Boucle sur le territoire helvétique date de 2016, avec des arrivée d’étape à Berne et à Finhaut-Emosson (VS).