Huber s’offre un sixième Grand Raid «au sprint»

Urs Huber est décidément le grand bonhomme du Grand Raid. Recordman du parcours, l’Argovien a remporté pour la sixième fois la mythique et terrifiante épreuve de VTT qui lessive ses concurrents entre Verbier et Grimentz (125 km, 5000 m de dénivelé).

Après ses misères des deux éditions précédentes – clavicule cassée en 2017, abandon après une autre clavicule pas assez remise en 2018 – le triple champion du monde de marathon a donc retrouvé Grimentz avec le sourire au bout d’un «mano a mano» palpitant avec l’Autrichien Alban Lakata.

«D'une brutalité incroyable» Pour bien saisir l’intensité du duel que se sont livrés les deux coéquipiers du Team Bulls, Urs Huber ne s’est imposé que de 6 petites secondes (6h08’21”). Un écart inédit qui, à l’échelle du Grand Raid, revient à une victoire au sprint!

«C’était un combat d’une brutalité incroyable, soupirait le vainqueur à peine descendu de son vélo. J’ai tout de suite senti que je n’avais pas des très bonnes jambes; dans le Pas de Lona, j’ai beaucoup souffert. Mais je voulais cette victoire plus que tout et je savais que si j’attaquais la dernière descente avec Lakata, c’était bon pour moi.»

De son propre aveu, Daniel Huber a «beaucoup souffert dans le Pas de Lona». Image: Keystone. Dans les faits, Urs Huber a eu l’intelligence de lancer la descente vers le barrage de Moiry en tête. Une position qui lui garantissait de dicter le tempo et les débats dans cette portion étroite où les nombreux populaires rendent le dépassement délicat. «Je connais cette descente par cœur. Le but, c’était de faire la course en tête car je sais exactement où il y a une petite chance de dépassement. J’ai géré l’écart et, à un moment, j’ai vu une ouverture de 500 mètres pour placer une accélération. Gagner dans ses conditions, c’est mythique.» Sixième malgré des crampes, le Fribourgeois Adrien Chenaux était également ravi de sa course. «Je travaille à 80% et je suis resté longtemps au contact de ces gars qui sont des mythes du VTT. Sortir une course comme ça, au Grand Raid, c’est un vrai bonheur.»