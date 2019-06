Froome «chanceux» d'être en vie

Mercredi, Chris Froome a percuté un mur en tombant à près de 50 km/h durant la reconnaissance d'une étape du Critérium du Dauphiné. Un choc d'une violence rare qui a envoyé le cycliste britannique à l'hôpital de Roanne, avant un transfert aux soins intensifs à St-Etienne. Il a subi de multiples fractures, notamment à une jambe, au coude, à une vertèbre, aux côtes ainsi qu'au sternum, nécessitant une intervention chirurgicale importante.

«Retrouver ma meilleure forme»

Samedi, le quadruple vainqueur du Tour de France a donné de ses nouvelles sur le site officiel de son équipe Ineos depuis son lit. «Je sais à quel point je suis chanceux d'être ici aujourd'hui et à quel point je suis redevable envers les ambulanciers et le personnel médical de la course, a-t-il déclaré. Même s’il s’agit d’un coup d'arrêt majeur, je me concentre sur l’avenir. Le chemin à parcourir pour me remettre est long, mais ce retour commence maintenant et je suis déjà pleinement tourné vers l'avenir afin de retrouver ma meilleure forme.»

Le Britannique a conclu son message avec une note plus intime. «Enfin, je tiens à remercier mon épouse Michelle et ma famille. Ils ont été avec moi à chaque étape de ce processus et leur amour et leur soutien me motiveront à rentrer le plus rapidement possible.»

Martin a craint le pire

Témoin de sa chute, l'Irlandais Dan Martin avait confié jeudi au site internet «cyclingnews.com» avoir craint le pire. «Nous sommes restés stupéfaits pendant une vingtaine de secondes, en tremblant. J'ai pensé qu'il était peut-être mort. Voir quelque chose comme ça, ce n'est pas agréable. Je revis parfois la scène dans ma tête.»

Vendredi, le chirurgien Giorgio Gresta, qui a opéré Froome, avait affirmé à la «Gazzetta dello Sport» que le Britannique avait perdu près de deux litres de sang dans son malheur. Selon divers médias britanniques, Chris Froome devrait encore être hospitalisé durant six semaines. Il est indisponible pour environ six mois. (nxp)