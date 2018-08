Albasini chute alors qu'il luttait pour une médaille

VALPARTIJ IN FINALE!! Lammertink tegen de hekken, maar Mathieu van der Poel is er vandoor. Kijk de finish van het EK nu LIVE op Eurosport 1 of https://t.co/zGtiPSmBmn pic.twitter.com/ePlbTb7Vdw

Michael Albasini (37 ans) a vécu un scénario catastrophe dimanche lors de la course sur route des championnats d'Europe de Glasgow. Alors qu'il se trouvait dans la dernière échappée en compagnie des meilleurs coureurs de la journée et semblait avoir les jambes pour aller décrocher une médaille continentale, le Thurgovien a été pris dans une chute collective à 9km de la ligne d'arrivée. Arrivé trop vite dans un virage à droite, alors que la route était détrempée par la pluie, le Néerlandais Maurits Lammertink est venu percuter une barrière de protection au bord de la route, chutant un peu à la manière de Fabian Cancellara lors des Jeux olympiques à Londres en 2012. Un peu plus loin dans son sillage, Albasini, à la lutte avec l'Allemand Nico Denz, n'est pas parvenu à éviter le crash et les deux hommes sont partis au tapis.

Rapidement sur ses pieds et reparti, le puncheur de l'équipe Mitchelton-Scott n'était toutefois pas au bout de ses peines, puisqu'il a dû remplacer son vélo abîmé par une nouvelle monture. Au prix d'un effort phénoménal, Michael Albasini a pu revenir à quelques mètres des leaders, mais le retard pris dans sa mésaventure s'est avéré rédhibitoire. Le Thurgovien a franchi la ligne en 7e position, à 7'' du vainqueur italien Matteo Trentin, par ailleurs coéquipier d'Albasini sur le World Tour. Le Néerlandais Mathieu van der Poel et le Belge Wout van Aert complètement le podium.

#EuroRoad18 #Glasgow18 Michael Albasini finishes is seventh place for ???????? despite crashing on the final lap. pic.twitter.com/nunKhjTmtd — Mitchelton-SCOTT (@MitcheltonSCOTT) August 12, 2018

#EuroRoad18 #Glasgow18 Michael Albasini finishes is seventh place for ???????? despite crashing on the final lap. pic.twitter.com/nunKhjTmtd — Mitchelton-SCOTT (@MitcheltonSCOTT) August 12, 2018

(nxp)