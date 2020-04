Les clubs votent pour la formule de Super League

En pleine pandémie, le timing paraît certes mal choisi, tombant comme un cheveu sur la soupe alors que des protocoles de timide reprise des entraînements sont élaborés. Mais le serpent de mer que constitue la fameuse «nouvelle» formule, dont il est question depuis plus d’une année, est ressorti des eaux parfois troubles de la Swiss Football League.

Le vote électronique auquel sont invités à participer, jusqu’à ce jeudi, ses 20 membres concerne exclusivement la Super League. Avec deux propositions: soit le maintien à 10 clubs, soit l’élargissement à 12 dès 2021-2022 selon le modèle écossais (trois tours avant une deuxième phase entre les six premiers, d’une part, et les six derniers, d’autre part). La procédure est liée à la renégociation du contrat des droits TV et marketing, lequel rapporte 40 millions par an.

Le LS est pour le changement

Que va-t-il sortir des urnes? Pour avoir une chance d’être entérinée – et passer ensuite devant les autres sections de l’ASF –, la formule à 12 doit recueillir 14 voix sur 20. Depuis le début de la campagne, Lausanne roule pour le changement. «On préfère une Ligue à 12, quitte à y apporter quelques retouches, plutôt que le statu quo, confirme son vice-président Stefan Nellen. Les clubs de Challenge League semblent tous soutenir ce changement mais il n’est pas exclu que l’on soit dans un poker menteur…»

En cas de plébiscite en faveur de la formule écossaise, certains, à l’image du LS et de GC, souhaiteraient passer en force dès la saison prochaine en accélérant les réformes. Au moment où s’esquissent les contours d’une fin de saison à huis clos, une autre question s’invite dans le débat: «À partir de quand pourra-t-on avoir des spectateurs dans un stade?» (s’)interroge le dirigeant de la Pontaise. En Allemagne, des experts préconisent une fermeture des stades au public jusqu’en 2022.

«Ce vote est irréel»

En Valais, Christian Constantin soutient le passage à 12 clubs – «par sympathie pour mes amis du LS», précise-t-il. Le patron du FC Sion s’inquiète bien davantage de l’avenir même du football pro. «Alors que l’on va droit dans le mur, ce vote est irréel. C’est faire fi de la réalité. Sans recettes ni public, grâce à quelle poudre de perlimpinpin pourra-t-on survivre?»

Les partisans de l’élargissement de la Super League se heurtent à la puissance historique des grands clubs (Bâle, YB, Zurich et Servette). «Il y a pas mal de freins, reconnaît Jean-François Collet, le boss de NE Xamax. Alors que tout le monde semblait d’accord pour douze, il y a eu un revirement. Mais tout reste incertain.» Résultats du vote ce vendredi.