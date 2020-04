Les clubs sont piégés par le devoir d’être exemplaires

En une semaine, les deux finalistes de la dernière Ligue des champions ont dû s’excuser. Platement. Un exercice de contrition rare, surtout chez des dirigeants sortant d’un exercice 2019 exceptionnel. De quoi Liverpool et Tottenham – respectivement 50 et 83millions de francs de bénéfice sur l’année écoulée – se sont-ils rendus coupables? Ils ont annoncé leur volonté d’inscrire leurs employés non sportifs au programme de chômage technique mis en place par le gouvernement anglais, provoquant ainsi un tollé chez leurs supporters et une vague de rébellion parmi leur effectif. La réaction suggère une vague de solidarité. Mais puisque, dans le même temps, les joueurs de Premier League refusaient une diminution de salaire généralisée de 30%, elle dessine surtout les fronts d’un contre-pouvoir qui place les clubs dans leurs petits souliers.

Demande retirée

Pour résumer ce triangle distordu, le public projette rôle social et devoir d’exemplarité sur son club alors que ce dernier, fragilisé par la chute des revenus, peine à trouver un relais d’image naturel chez ses joueurs, lesquels souhaitent organiser individuellement leur générosité pour éviter toute récupération. «Comme employeur, nous avons simplement essayé de prendre des mesures capables d’assurer la pérennité des emplois, a réagi le CEO des Spurs, Daniel Levy. La réaction de nos supporters et de ceux des autres clubs qui ont mené la même réflexion souligne une nouvelle fois que nous subissons des pressions dont sont épargnés d’autres secteurs économiques.»

Pour calmer son «Supporters’ Trust», Tottenham a depuis retiré sa demande, assuré l’entier des salaires de ses employés jusqu’à juin et mis à disposition son stade pour en faire un drive-in de tests Covid-19. Or, dans le même temps, British Airways a placé 30000 employés au chômage technique et distribué 760millions de francs de dividendes à ses actionnaires. Faut-il en conclure que le football n’est décidément pas un business comme les autres?

«Je me suis dernièrement fait cette remarque mais dans les deux sens, réagit Jean-François Collet, propriétaire de Neuchâtel Xamax et vice-président de la Swiss Football League. Un club de football pourrait plus facilement prétendre à du soutien public qu’une entreprise d’un autre secteur. Mais il n’aurait pas le droit de mettre ses employés au chômage technique en cas de nécessité. Dans les deux cas, je trouve cela illogique. Après, je comprends les réactions en Angleterre: subventionner un club qui peut dépenser 100millions pour un joueur me semble déplacé.»

Les uns contre les autres

Toute l’ambiguïté de la situation est là. Théoriquement, un club est une entreprise comme les autres. Mais son rôle social d’un côté et la logique spéculative de son économie débridée de l’autre peuvent le placer dans des situations intenables. Surtout lorsque le cercle vertueux se bloque et que la panne dresse les acteurs les uns contre les autres.

«Les clubs qui utilisent le chômage technique ou baissent les salaires doivent être privés de transferts cet été», a préconisé l’ancien international Gary Neville depuis sa position de consultant vedette chez Sky. Une proposition qui fait écho au ressenti des équipes. «Comment va réagir un joueur s’il accepte de réduire son salaire et voit son club dépenser 240millions pour Kane ou 120 pour Sancho quelques semaines plus tard? Cela n’est pas correct.» Surveillé par ses supporters dans son rôle de lien social, le club se voit donc vite suspecté par son vestiaire de vouloir transformer la crise actuelle en levier économique. Parfois l’état des finances et des relations garantissent une communication apaisée (Juventus, Mönchengladbach), parfois il ne parvient pas à éviter l’étalage des tensions sur la place publique (Barcelone, Tottenham, Sion et Bâle (lire l’encadré).

«Le football paie ici le caractère ultraconcurrentiel de son économie, analyse «Jeff» Collet. C’est un marché dans lequel il est très compliqué de tenir sans respecter sa logique de surenchère. On voit aujourd’hui que personne n’avait anticipé, personne n’a des réserves. Mais lorsque l’on propose aux clubs de mettre quelques millions de côtés, ils préféreront toujours les dépenser lors du prochain mercato.» Une logique qui pousse de plus en plus de joueurs à gérer leur image de manière indépendante. Ainsi, sous l’impulsion de Jordan Henderson, les capitaines de 20équipes de Premier League ont créé un fonds de soutien, #PlayersTogether, dont les dons anonymes sont reversés directement aux organes de santé (NHS). «Pour distribuer l’argent là où il est le plus utile, précise le manifeste. Indépendamment des échanges avec les clubs ou la Ligue.» Difficile de faire plus clair.

Hors des structures

«La situation n’est pas simple pour les clubs car, même s’ils sont le moteur économique du système, ils subissent les effets de son individualisation, conclut Raffaele Poli, directeur de l’Observatoire du football CIES. Il y a une concentration de la popularité et donc du pouvoir marketing chez un nombre restreint d’acteurs. Jordan Henderson aurait pu se tourner vers le syndicat, il a préféré monter cette action hors des structures. C’est un mouvement de fond.» Un mouvement qui dessine des lignes de solidarité transversales sur lesquelles certains clubs peinent à garder l’équilibre.