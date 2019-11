D’un classique à l’autre, Roger Federer doit se reconditionner

Parce qu’il impose son format tortueux à des organismes fatigués, le Masters possède sa propre dynamique. Et souvent, elle avance de manière déroutante. Impressionnant le lundi, «Sascha» Zverev n’était plus qu’une ombre deux jours plus tard. Dépassé puis miraculé, Rafael Nadal dut attendre son huitième set, vendredi contre Tsitsipas, pour enfin dérouler toute la panoplie d’un No 1 mondial. Quant à Roger Federer, il a coincé quand on le croyait serein avant de se libérer jusqu’à l’extase face au plus exigeant des adversaires. À l’heure d’attaquer le dernier carré de la saison, ce constat plonge les observateurs dans une mer d’incertitudes. Jusqu’à réveiller ce doute: la sublime victoire du «Maître» fasse à Novak Djokovic peut-elle vraiment être le phare de son week-end?

Un autre rapport de force

«Un match comme celui-là donne des certitudes mais, samedi, tout repart de zéro», a répondu spontanément le Bâlois une heure après sa démonstration. De zéro, vraiment? La formule intrigue. Comment un joueur de sa trempe et de son expérience, après avoir extrait le meilleur de lui-même au meilleur moment, n’arriverait-il pas à capitaliser sur sa performance? «Parce que chaque adversaire est particulier. Novak bouge et retourne de manière totalement différente, par rapport à Tsitsipas et Nadal (ndlr: ses deux adversaires potentiels au moment de la réponse). Ces variations vont créer un autre rapport de force, une autre ambiance sur le court.» Et le Bâlois d’ajouter ce qui ressemble à une profession de foi. «Ce jeudi, Novak a raté des retours et il n’a pas trouvé le chemin pour me déranger. Mais le prochain trouvera et tout sera différent. Tant que tu intègres cette réalité et que tu es prêt à réagir, ça va.»

Que dit ici Roger Federer? Sans doute met-il en garde contre cette idée trompeuse qu’il existe en tennis (et dans le sport en général) un niveau de performance absolu garantissant le succès. Quand il insiste que, même face à son tennis génial de jeudi soir, «le prochain trouvera le chemin», «RF» fait en quelque sorte l’apologie du rapport de force. Sur un court de tennis, on n’est jamais que le meilleur des deux. Et chaque performance n’existe que dans le cadre très précis d’un match. Rafael Nadal ne disait pas autre chose, mercredi après son miracle face à Medvedev. «La frustration vient quand on commence à se croire trop bon et que, partant de là, on ne tolère plus ses erreurs.» Augmenter le niveau de ses attentes, sur la base des performances passées, tel est le piège qui menace chaque tennisman. Même les plus grands.

Il faut tout oublier

Alors qu’il reste sur deux déceptions en demi-finale du Masters – Goffin 2017 et Zverev 2018 –, Roger Federer ne pourrait donc rien extraire de la semaine en cours? Une autre de ses réponses de jeudi suggère l’inverse. «Tout part du mental. Si tu joues en envisageant du négatif, tu seras sur les talons. À l’inverse, si tu entres sur le terrain pour créer du jeu, tu vas bien bouger, surtout vers l’avant. Or, en indoor, il faut traverser la balle, se lâcher; ce que je n’ai pas assez fait contre Thiem.» Ici, la leçon à retenir ne vient pas du contenu d’un match mais de l’approche qui l’a rendu possible. L’homme aux vingt titres du Grand Chelem l’avoue en creux, il a débarqué à Londres en gestionnaire de ses belles sensations bâloises. Or au Masters, chaque match est un classique. Donc une conquête. Il faut aimer ce danger pour mieux s’y engager tête baissée.

S’il veut retrouver dimanche le frisson du dernier match de la saison et espérer lui donner un titre à la hauteur de son contenu, Roger Federer devra donc tout oublier. Les enjeux du week-end et cette sensation de plénitude vécue jeudi. Tout oublier pour mieux s’abandonner dans chaque frappe.