Ce vieux film que l’on pourrait revoir des dizaines de fois

On a tellement peur de connaître la fin du film, avec le gentil qui meurt à la fin, déchu et abattu sur fond de violons qui grincent, comme Belmondo dans «Le professionnel». Mais on sera des millions à regarder quand même, pour la sixième fois et comme si c’était la première. Avec encore ce frémissement sadique ou masochiste, dans l’attente insoutenable de la dernière balle.

Aucune affiche de la scénographie tennistique moderne ne fascine autant que Federer - Nadal, par la nature même des personnages qui, de manière un rien surjouée, active un ressort classique de la pensée manichéenne: la question du bien et du mal. Entre deux opposés, il faut nécessairement choisir. On est Federer ou Nadal, comme on est Barça ou Real, Bordeaux ou Bourgogne, mer ou montagne. C’est le privilège des conquérants que d’être clivant.

Est-il possible de changer la fin d’un film? On peut toujours rêver, en tout cas, puisque le sport sert précisément à cela. Face à la détermination bestiale qui le poussera au plus profond de ses convictions stylistiques, Roger Federer sera amené à sauvegarder, au-delà des difficultés et des blessures d’amour-propre, un esprit joyeux et mutin. Comme le dit Mats Wilander: «Une âme d’attaquant. Une fraîcheur de débutant. Parce que si Roger cède à une forme de lassitude physique ou mentale, il commencera à jouer du fond, et là, on connaît la fin…»

Federer sait (mais ce n’est rien de le savoir) qu’il ne pourra répondre à la force que par l’espièglerie, des petites balles visqueuses en volées outrageuses, en y ajoutant des amorties casse-pattes – et pourquoi pas, osons tout, un service à la cuillère.

Une histoire et des chiffres

Le peut-il? Des milliers d’admirateurs français se plaisent à imaginer qu’à son âge vénérable, au stade jubilatoire de la désillusion, le «Maître» sera capable d’une folle insouciance. Que la cruauté de son petit jeu d’adresse surpassera l’ardeur sauvageonne de Nadal, avec ses frappes brutales et son entêtement féroce. Qui sait?

À moins d’être bipolaire, il faudra donc choisir. Federer - Nadal n’est rien d’autre que la mise en abyme de la typologie humaine, une fable, en somme, dont André Agassi nous disait en novembre 2017, lors d’une rencontre organisée par son sponsor à Las Vegas: «Les discussions autour de Nadal et Federer pour savoir qui est le meilleur relèvent quasi du débat de valeurs. Roger rend tout facile mais l’intensité de Rafa du premier au dernier point est unique. Pour moi, et je m’en excuse auprès des citoyens suisses, Nadal est le compétiteur ultime, tous sports confondus. Bien sûr, les chiffres me donnent tort et je ne les conteste pas: Federer a remporté davantage de Grand Chelem. Mais l’histoire ne s’écrit pas seulement avec des chiffres. Moi, j’admire Rafa pour son esprit de compétition; et j’admire aussi Roger pour sa facilité. Et quand ils sont opposés, j’ai conscience de vivre un moment historique.»

Federer - Nadal, sixième fois à Roland-Garros, à chaque fois la même histoire. Des millions de personnes devant leur écran, dans l’attente glaçante que la dernière balle soit tirée.

La tactique de Federer

Un chaos organisé

Wawrinka a exprimé publiquement les doutes de tout un collège: «Il sera difficile pour Rodge de soutenir l’intensité que met actuellement Rafa sur terre battue». «La pire erreur serait d’engager le combat», renchérit Cédric Pioline. Pour se soustraire à cette logique d’affrontement, Federer devrait appliquer la théorie du chaos organisé: amorties, services-volées, slice. «J’ai vu Roger battre Rafa à Hambourg en attaquant sans arrêt. Certes, ce n’était que deux sets, mais c’est la seule solution», prône Arnaud Boetsch dans «L’Équipe».

Hambourg était alors connu pour sa terre grasse. Il en sera de même du Central cet après-midi, où plusieurs averses sont attendues. Avec une balle plus lourde, un rebond plus bas, l’effet du lift diminuera dans des proportions équivalentes. Federer gagnera du temps et des centimètres de terrain. Il pourra redoubler de services-volées, notamment avec une balle kickée qui, en visant le haut du corps, repousse l’adversaire loin derrière la ligne, et étend le délai de préparation au filet. Si Nadal recule, il s’exposera à des amorties gagnantes. Il ressentira une forme d’insécurité, d’autant que son emprise n’est plus aussi nette: Federer a remporté leurs cinq derniers duels. CH.D.

La tactique de Nadal

Un combat d’arrière-garde

Il serait étonnant que Nadal dévie d’un schéma tactique qui l’a amené au pouvoir, et qui l’installe dans un sentiment de confort. Souvent, très souvent, son coup droit lifté cherchera le revers à une main de Federer, à hauteur d’épaule, où le Bâlois n’est pas capable de délivrer la même puissance que Wawrinka, Djokovic ou Thiem. Où il peut aussi perdre patience…

Federer tentera d’échapper à cette diagonale, mais aussi de rompre un équilibre global en variant les approches, les longueurs et les effets. Inutile d’espérer que son slice perturbera Nadal: avec sa vitesse d’exécution (souplesse du poignet, vivacité de la tête de raquette) et son adresse dans les petits espaces, l’Espagnol aura peu de difficultés à relever les balles courtes et molles que son rival propage depuis le début du tournoi. On pourrait même imaginer qu’il en attaque certaines, sinon la plupart, avec son lift «lasso» ou sa volée courte-croisée.

Pour le reste, Nadal évoluera dans un style classique: grosse énergie du fond de court, succession de gauche-droite, passings, tout en imprimant une rotation violente à la balle. À une évolution prête: son service est devenu une vraie manœuvre d’intimidation. CH.D.

