Ce n’est pas un cliché, Belinda Bencic revient plus forte

À 22 ans, «BB» est déjà une ancienne. Elle en a ri de bon cœur, lundi, devant un hémicycle captivé: «Les gens pensent souvent que je suis plus âgée, car je fréquente le circuit depuis sept ans.» Davantage que cette longévité toute relative, la Saint-Galloise inspire un sentiment troublant de maturité, dans sa personnalité de femme comme dans son vécu de joueuse. Déjà…

Intelligente

Son tennis a mué en quelque chose de plus affirmé, de plus «viril». Auprès de Mélanie Molitor, le prodige a suivi un enseignement classique de l’activité sensorielle, fondé sur le toucher et la jugeote. Sans s’affranchir du «modèle Hingis», Belinda Bencic a développé des qualités moins naturelles de percussion et de solidité, en coup droit comme au service. «Je crois qu’avec Mélanie, nous n’avons jamais voulu reproduire un modèle, nous avons plutôt essayé de créer le mien, avec des composantes similaires, mais en tenant compte de mon style et de mes forces. Je crois être devenue assez différente de Martina. Elle avait probablement plus d’agilité et d’intelligence, elle jouait davantage aux échecs, mais je délivre plus de puissance.»

Bencic a conscience que cette force de frappe ne deviendra jamais dissuasive, «mais pour compenser, je sais lire le jeu de mes adversaires, et j’ai une bonne capacité d’anticipation». Elle l’expliquait longuement au «Matin Dimanche»: «Alors que la plupart des joueurs frappent en appuis fermés (de profil), je joue tous les coups en appuis ouverts (de face). La conséquence, c’est que je dois toujours avancer. Je ne pourrai jamais défendre et mettre beaucoup de lift. Je ne pourrai jamais conclure en une frappe. Par contre, je peux prendre la balle très tôt et voler du temps à l’adversaire.»

Battante

En février, Belinda Bencic n’a pas eu peur de déclarer publiquement sa volonté (ferme et définitive) de devenir numéro une mondiale. «Je crois que ça vient de mon caractère, émotive et compétitrice en tout. Pour moi, il n’est pas concevable de jouer juste pour le plaisir.» Cet esprit de conquête se double d’une aversion notoire pour l’entraînement. «C’est vrai, j’ai besoin de ce feu; surtout s’il vient du public et peu importe si c’est contre moi. Même quand je regarde du sport à la télévision, et que la foule hurle ou chante, j’ai la chair de poule.»

Son quart de finale contre Donna Vekic, ce mercredi, éveille des instincts espiègles et frondeurs. «Je n’aime pas les atmosphères molles ou neutres; c’est pourquoi j’adore les grands courts. J’attends la même chose de mon équipe: si je la vois vautrée sur sa chaise, ça ne me plaît pas.»

Résiliente

Vite blessée, vite guérie, Belinda Bencic a parfois cru qu’elle «ne reviendrait jamais. L’avantage, c’est que j’avais déjà intégré le top 10 dans ma carrière. Je savais que si je guérissais complètement, je pourrais y retourner, que j’en avais les capacités. Ça aide beaucoup à persévérer.»

La notion de jeu, de conquête, reste omniprésente. «Dès que j’ai pu rejouer sans douleur, j’ai retrouvé le plaisir. Forcément, tu te poses des questions. Tu n’as aucune garantie, aucune sécurité. Il y a d’abord la peur que le corps ne tienne pas, tu penses à Del Potro qui a tant galéré avec son poignet. J’étais totalement libérée, soulagée, de pouvoir rejouer sans douleur.»

Suissesse

En cela, son ambition se distingue du «successful» contemporain par une démarche qui, si elle aspire à la réussite, vise d’abord l’excellence. «Je suis convaincue que la qualité amène les résultats, et non l’inverse. Plus un style est assimilé, plus il devient naturel.» À partir du même raisonnement: «Cette façon de «trop penser» est la pire chose possible dans notre métier. N’importe quel joueur de tennis joue mieux quand il ne pense pas. L’automatisme est son meilleur allié.»

Sur sa quête pinailleuse du geste parfait, Belinda Bencic se revendique profondément suissesse. «Chez nous, les gens respectent les règles. Ce n’est pas un cliché. Ailleurs, il n’y a pas de problème si quelque chose ne fonctionne pas bien. En ce sens, je suis très suissesse. On se moque de mon respect des règles mais j’aime ça.» Collaboration: Mathieu Aeschmann