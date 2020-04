En cas de refus, un joueur risque le licenciement

Le 8 mars dernier, Gonzalo Higuain a-t-il disputé, à huis clos contre l’Inter, son ultime match sous le maillot de la Juventus? Alors que l’international argentin est au bénéfice d’un contrat jusqu’au 30 juin 2021, il pourrait ne même pas terminer cette saison avec le club turinois. De retour en Argentine depuis plus d’un mois, Higuain ne souhaite en effet pas rentrer en Italie, même si le championnat devait reprendre, affirment les médias italiens et argentins. Pourquoi? Parce qu’il semble terrorisé à l’idée d’être contaminé dans le pays qui compte le plus de victimes du Covid-19 dans le monde, après les États-Unis.

Un brin hypocondriaque et surtout très sensible, voire dépressif, l’attaquant a toutefois d’autres raisons – peut-être un peu moins «valables» – de rester en Argentine. Sa mère lutte contre un cancer depuis plusieurs années et sa situation sportive est très incertaine dans son club. Mais on peut se demander si les 7,5 millions d’euros qu’il perçoit annuellement et l’envie de poursuivre sa carrière ailleurs ne vont pas finir par calmer des craintes sûrement réelles.

Aider au mieux le joueur

Si un tel cas de figure est rare, il est malgré tout envisageable en Suisse aussi. «Comme le dit clairement un document réalisé, il y a peu, conjointement entre le Service de la promotion de l’économie et de l’innovation (SPEI), le Service de l’emploi (SDE) ainsi que les principaux partenaires de terrain, si une personne en capacité de travailler refuse de respecter ses obligations professionnelles en raison du coronavirus, elle peut être mise en demeure par son employeur, explique l’avocat Olivier Rodondi. Dans le cas qui nous concerne, le club pourrait donc stopper le versement de son salaire au joueur. Et si ce dernier persiste dans son refus de jouer, cela peut sans autre aller jusqu’à une rupture de contrat.» Pour éviter ces mesures extrêmes, le joueur n’a qu’une issue: «Il devra produire un certificat médical confirmant que son état l’empêche d’exercer son métier. Avec le probable dégât d’image que cela pourrait aussi lui causer pour la suite de sa carrière.»

Directeur sportif du Lausanne-Sport, et très attentif au bien-être de ses joueurs, Pablo Iglesias a de la peine à imaginer que l’un d’eux souffre de tels tourments. «Mais on ne sait jamais, et si nous devions être confrontés à un tel cas de figure, notre première mesure serait d’aider cette personne à soigner cette crainte. D’abord en discutant avec lui, puis en tentant de lui montrer que toutes les précautions nécessaires sont prises. À commencer par des structures médicales adéquates. Enfin, s’il le faut, nous pourrions recourir aux services d’un psychologue pour lui apporter l’aide dont il a besoin.»

Tout cela en restant bien conscient que quelques petits malins pourraient exagérer cette peur pour diverses autres raisons. «La frontière est parfois mince entre celui qui souffre vraiment et celui qui veut profiter de la situation, admet Pablo Iglesias. Cette option pourrait être tentante, par exemple, pour un joueur en fin de contrat qui s’est d’ores et déjà engagé avec un autre club et qui souhaite éviter une blessure.

À ce sujet, il n’est pas exclu que, vu les circonstances et avec la répétition rapprochée des matches, les petits pépins physiques se multiplient. Chaque club aura donc besoin de l’intégralité de son contingent durant ce sprint final. Avoir un ou plusieurs joueurs absents supplémentaires parce qu’ils souffrent de cette peur de contracter le virus constituerait donc un problème pour l’équipe. Mais il serait certainement moins lourd à supporter que celui que pourrait rencontrer le joueur lui-même. La suite de sa carrière pourrait en souffrir.»

Un risque faible pour de tels sportifs

Les conseillers de ces joueurs sont aussi concernés par le problème. «Une telle attitude, même si elle est due à un vrai souci médical, serait assurément très préjudiciable pour le joueur, admet un agent bien implanté en Suisse et à l’étranger. À la fois pour le présent et pour son avenir. Et en ce qui me concerne, si l’un de ceux dont je m’occupe m’avouait être terrorisé à l’idée de se retrouver au contact de ses coéquipiers et adversaires, je ferais mon possible pour l’aider à surmonter cette peur. En recourant à des professionnels qualifiés si nécessaire. Cela dit, il me semble qu’il appartiendrait plutôt au club de trouver les meilleures solutions.»

Optimiste, notre interlocuteur avoue toutefois avoir de la peine à imaginer une telle hypothèse. «D’après ce que l’on peut observer, de tels sportifs ne risquent pratiquement rien si ce n’est, au pire, d’être malades deux ou trois semaines. J’aurais donc un peu de peine à comprendre qu’un joueur mette en péril sa carrière s’il ne souffre pas véritablement d’un mal profond.»