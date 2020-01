«Plus beau et plus difficile qu’imaginé»

On ne lui en voudrait pas si, le corps forcément marqué par une semaine d’efforts, une certaine lassitude émergerait de son discours. Mais c’est tout le contraire: l’enthousiasme du Genevois Vincent Gonzalez ne se dément pas.

À 60 ans, il semble même prendre chaque jour un peu plus d’ampleur, courbe ascendante parallèle à sa progression au classement général de la catégorie SSV, les «abeilles bondissantes» du plus célèbre des rallyes-raids.

«Les premières impressions? C’est au-delà de tout ce que je m’étais imaginé. C’est vraiment difficile, les journées sont longues, les soirées courtes et les nuits encore plus. Mais à chaque étape, le plaisir de conduite est total, jamais je n’avais encore vécu cela avec autant d’intensité», confiait Vincent Gonzalez samedi à Riyad, lors de la seule journée de repos de la course.

Rookie du Dakar, l’entrepreneur n’est de loin pas un débutant de la discipline, lui qui a notamment terminé troisième de la Coupe du monde en 2018 (9 courses): «Le Silk Rally – Moscou-Pékin – et l’Africa Race, notamment, étaient déjà des gros morceaux, mais il n’y a rien de comparable avec le Dakar. On roule au maximum chaque jour, le niveau est très élevé.» Et le terrain, les décors? «À couper le souffle, on découvre un pays qui a longtemps été totalement fermé, j’y reviendrai en vacances», ajoute Vincent Gonzalez.

Mais avant les vacances, il y a une deuxième semaine qui s’annonce très exigeante: «On va recommencer par un très gros morceau, la plus longue étape de la course. Ce qu’il faut savoir, c’est que lorsque le descriptif de l’étape à venir parle d’une première partie «roulante», cela veut dire qu’elle est rapide, mais cela ne précise pas qu’à chaque instant, on peut se retrouver avec de grosses pierres devant soi», reprend le Genevois.

La concentration doit être totale. Et le véhicule solide: «À part quelques crevaisons, nous n’avons pas connu la moindre alerte. Pour des questions de sécurité, on a profité de la journée de repos, ce samedi, pour remplacer le turbo et le système Variomatic de changement de vitesses.»

Restent six étapes. Et jusqu’à l’ultime, vendredi, des retournements de situation sont possibles, dans toutes les catégories. Dans cette classe SSV – buggys quatre roues motrices, moteur 1000 cm3, vitesse maximale bloquée à 120 km/h – comme pour la victoire au scratch.