Un quart a suffi à Olympic pour mater les Lions

On veut croire qu’ils ne sont pas encore en cage, que leur succès héroïque, trois jours plus tôt, n’était pas qu’un baroud d’honneur, qu’ils rugiront jusqu’à l’embellie ou jusqu’à l’agonie. Seulement voilà, en subissant ce mardi la loi d’un Olympic impitoyable, les Lions de Genève ont perdu bien plus qu’un match de titans. Beaucoup de leurs illusions se sont envolées sur leur parquet fétiche du Pommier, là où ils espéraient maintenir les Fribourgeois entre leurs griffes. Là où l’immense Jérémy Jaunin, survolté lorsqu’il revient aux sources, a peut-être été leur pire bourreau. Il leur faudra, c’est sûr, déployer des trésors de résilience, samedi à Saint-Léonard, pour espérer rester en vie dans la série et empêcher Olympic de triompher devant son public.

Encore une fois, Vedran Bosnic se refuse pourtant à baisser les bras. C’est son job et sa conviction. «Rien n’est joué. On a quatre jours pour récupérer et pour nous reconcentrer sur le jeu», affirme le coach suédois. Sur quoi repose son assurance, cet inaliénable refus de capituler? L’équipe fribourgeoise semble si forte – trop forte? – lorsqu’elle abat sur le terrain tous ses atouts, une défense de fer et une attaque de feu, lorsqu’elle ne cède pas à une certaine nonchalance, comme lors de l’acte III. Il le confirme d’ailleurs: «C’est un terrible adversaire qu’il ne faut pas laisser jouer.»

Les versions divergent

En fait, Bosnic veut encore y croire parce que Touré et ses coéquipiers n’ont véritablement été intouchables que durant un quart. Le troisième, une véritable boucherie (9-24), qui a suffi à mater des Genevois transformés en lions en peluche, eux qui jusque-là avaient parfaitement tenu le choc grâce à une folle débauche d’énergie et une insolente main au shoot. Que s’est-il donc passé? Les versions divergent mais mènent à la même conclusion. C’est là que le sort du match a été scellé. «On a appuyé sur l’accélérateur et Genève n’a pas résisté. On attaque toujours les deuxièmes mi-temps pied au plancher», répond Babacar Touré. Avec lui, le basket est trop simple!

«On a brusquement disparu. D’abord physiquement, puis surtout mentalement. Les paniers à trois points de mon frère Dusan nous ont fait très mal», explique de son côté Marko Mladjan. Le basket ne pardonne rien. Trop de fautes commises, trop de pertes de balle, une réussite en berne et tout fout le camp. C’est ainsi, collectivement, que les Genevois ont failli. Et impossible de remonter la pente comme lors du deuxième quart, où un tonitruant 13-0 leur avait permis de recoller au score. «C’est déjà là qu’on a laissé filer la partie, glisse Vedran Bosnic. On avait l’occasion d’enfoncer le clou mais on ne l’a pas fait. La confiance a changé de camp, définitivement.»

Coéquipiers galvanisés

Cette confiance qu’incarne si bien l’intenable Jérémy Jaunin, investi de plus grandes responsabilités avec le forfait de dernière minute de Chad Timberlake (tendinite à un coude). L’absence du capitaine fribourgeois a galvanisé ses coéquipiers. «On en a tous fait un peu plus, confirme le Genevois. C’est en équipe qu’on a fait la différence, pas autrement.» Fribourg a-t-il fait le plus dur? «Non, le plus dur, c’est toujours de conclure», rétorque Touré, l’autre grand bonhomme (pas seulement par la taille) du match. Et s’il disait vrai?

(TDG)