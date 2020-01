Un club français mise sur la Suisse pour recruter

En matière de basket, la Suisse fait office de Petit Poucet. En illustre le contingent helvétique cette saison en NBA, la plus prestigieuse ligue du monde, seulement assuré par Thabo Sefolosha et Clint Capela.

En France, sur les 223 joueurs de l’exercice en cours en Pro B, le deuxième échelon, neuf sont passés par la Suisse. Trois d’entre eux évoluent à Aix-Maurienne: l’international suisse David Ramseyer (ex-Genève et Neuchâtel), le Bahamien Jaraun Burrows (ex-Bâle) et l’Américain Ronald March, recruté cet été après une saison aux Riviera Lakers où il était le deuxième meilleur marqueur de Ligue Nationale A lors de la phase préliminaire. Cerise sur le gâteau, l’entraîneur de l’équipe n’est autre que Manu Schmitt, passé par Genève, Neuchâtel, Monthey et la sélection nationale.

Opportunités à saisir

La Savoie ne s’est pas subitement transformée en terre d’accueil. Les années précédentes, Aix-Maurienne a pioché à plusieurs reprises dans le championnat voisin: le Bernois Jonathan Kazadi (Monthey) en janvier 2018, aujourd’hui à Lille, Andre Williamson (Fribourg) en septembre 2016 ou encore Erroyl Bing (Genève) à l’été 2012.

Tout sauf un hasard. «Cela fait un moment qu’on entretient des relations avec les clubs suisses, admet le manager général d’AMSB, Jean-Paul Genon. On se sollicite souvent pour des matches et tournois amicaux. Cela nous permet de regarder ce qui se fait à côté.» Cet intérêt se matérialise par des liens étroits avec Guillaume Althoffer, agent de joueurs bien implanté en Suisse. «En fin de saison, il nous fait remonter des profils susceptibles de tenter l’aventure en France et qui rentrent dans nos tarifs», confie Jean-Paul Genon.

L’aspect financier constitue l’explication principale de cette attirance pour le marché suisse. Avant-dernier budget de son championnat, Aix-Maurienne est contraint de faire preuve d’inventivité dans son recrutement. Son emplacement géographique lui permet ainsi d’étendre ses possibilités vers des horizons délaissés par ses rivaux. «Peu d’équipes de Pro B s’intéressent à la LNA, car elles considèrent que c’est une ligue faible, assure David Ramseyer. Ceux qui ont un peu de moyens recrutent ailleurs.»

Pourtant, «il y a de bons coups à faire», affirme Jean-Paul Genon. Manu Schmitt abonde: «Déjà, le niveau entre la LNA et la Pro B est assez proche. Et puis pour des joueurs qui n’ont pas fait de carrière universitaire et n’ont pas accès au premier ou deuxième marché européen, la Suisse est un bon tremplin. Donc il y a de bonnes opportunités à saisir.»

Perspective d’évolution

Surtout, là où il pâtit de sa petite dimension sur le territoire français, le club savoyard représente une perspective d’évolution dans la carrière d’un prospect suisse. En termes de salaire — sauf exceptions, à commencer par les top joueurs de Genève et Fribourg — mais surtout d’exposition. «La Pro B, c’est l’une des deuxièmes divisions les plus cotées d’Europe. Si tu es bon, tu es davantage mis en valeur, témoigne David Ramseyer, qui a connu l’élite hexagonale avec Roanne puis Boulazac. Quand Ronald March inscrivait 30 points l’an dernier, personne n’y prêtait attention. Quand il en a planté 30 contre Lille (ndlr: 28 exactement, lors de la première journée), un paquet de clubs a dû se repasser ses matches avec Vevey.»

Au-delà du sportif, les dirigeants d’AMSB sont attachés à la capacité d’intégration. Et sur ce point, la proximité entre les deux territoires apporte davantage de garanties. «On est attrayant car les joueurs gardent un certain équilibre de vie. Concernant les étrangers, c’est un atout pour nous qu’ils soient passés par la Suisse. S’ils se sont adaptés là-bas, ils ont plus de chances de le faire chez nous», avance Jean-Paul Genon.

C’est le cas de Ronald March. Avec près de 18 points par match de moyenne depuis le début de saison, l’ailier est actuellement le quatrième meilleur marqueur de Pro B et poursuit ainsi sa progression entrevue aux Riviera Lakers. Preuve que la Suisse se révèle être une pépinière plus intéressante que l’on ne croit.