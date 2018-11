Thabo Sefolosha joue, mais perd avec Utah

Nouvelle entrée sur le parquet et nouvelle défaite pour Thabao Sefolosha. Le joueur suisse du Jazz d'Utah a été aligné 11 minutes vendredi face aux 76ers de Philadelphie. Il a capté six rebonds défensifs, délivré une passe décisive et inscrit deux points.

Malheureusement pour lui, son équipe s'est inclinée (113-107) face aux Sixers. Le Jazz, après un premier quart-temps désastreux (24-38) s'est rebiffé grâce à Donovan Mitchell (31 points en 34 minutes, mais 13 sur 35 au tir et 0 passe). Il a fallu attendre la dernière minute pour que Philadelphie fasse la différence avec des paniers de Ben Simmons et de Butler.

Utah, qui a perdu six de ses neuf derniers matches, a plongé à la 12e place provisoire de la conférence Ouest, tandis que Philadelphie est 5e à l'Est (10 v-7 d).

Boston et Toronto dos à dos

Dans la conférence Est, Boston et Toronto sont dos à dos. Portés par Kyrie Irving (43 points), les Celtics se sont imposés 123-116 après prolongation, vendredi.

Toronto avait remporté, dans sa salle, leur première confrontation (113-101) le 19 octobre dernier et les Raptors pensaient se diriger vers une nouvelle victoire. La franchise canadienne semblait en effet avoir pris l'ascendant en début de la 4e période (86-78), mais c'est le moment qu'a choisi Irving pour se réveiller.

Le meneur des Celtics, dont la saison 2017/18 a été écourtée par une blessure et une opération à un genou, a ramené son équipe dans la partie et arraché la prolongation. Irving a marqué 23 de ses 43 points dans la dernière période et en prolongation.

NBA. Les résultats de vendredi: Milwaukee - Chicago 123-104. Memphis - Sacramento 112-104. Minnesota - Portland 112-96. La Nouvelle-Orleans - New York 129-124. Boston - Toronto 123-116 ap. Indiana - Miami 99-91. Philadelphie - Utah 113-107. Washington - Brooklyn 104-115.

